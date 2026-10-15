حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز دوشنبه، گاهی افزایش ابر، در طول روز وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه امروز، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، با رشد ابر در برخی نقاط ( غالباً نواحی شرقی و ارتفاعات استان)، بصورت پراکنده وقوع ناپایداری‌های موقت جوی (رعدوبرق، رگبار باران، تندباد لحظه ای و گردوخاک) پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب بصورت پراکنده در نوار شرقی استان وقوع ناپایداری های موقت جوی و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی اضافه کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در زمان وقوع ناپایداری های جوی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.