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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

انجام ۷۳۴ بازرسی از مراکز درمانی قم در نیمه نخست امسال

انجام ۷۳۴ بازرسی از مراکز درمانی قم در نیمه نخست امسال

قم- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از انجام ۷۳۴ مورد بازرسی از مراکز درمانی استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت، ۳۸ مرکز متخلف پلمب یا تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله تقوی در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات کارشناسان نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان اظهار کرد: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، ۱۵۶ مورد مربوط به مراکز غیرمجاز و هشت مورد نیز با هدف بررسی تعرفه‌های درمانی و با مشارکت معاونت غذا و دارو انجام شده است.

وی افزود: در راستای اجرای ضوابط و مقررات، برای ۱۱۷ مرکز تذکر کتبی صادر شد و ۳۸ مرکز متخلف نیز پلمب یا تعطیل شدند.

تقوی ادامه داد: همچنین پرونده تخلف ۲۷ مرکز به دادسرا، چهار مرکز به تعزیرات حکومتی و یک پرونده نیز به سازمان نظام پزشکی ارجاع شد تا مطابق قوانین و مقررات با تخلفات صورت‌گرفته برخورد شود.

کد مطلب 6978623

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