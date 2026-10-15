انجام ۷۳۴ بازرسی از مراکز درمانی قم در نیمه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله تقوی در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات کارشناسان نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان اظهار کرد: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، ۱۵۶ مورد مربوط به مراکز غیرمجاز و هشت مورد نیز با هدف بررسی تعرفه‌های درمانی و با مشارکت معاونت غذا و دارو انجام شده است.



وی افزود: در راستای اجرای ضوابط و مقررات، برای ۱۱۷ مرکز تذکر کتبی صادر شد و ۳۸ مرکز متخلف نیز پلمب یا تعطیل شدند.



تقوی ادامه داد: همچنین پرونده تخلف ۲۷ مرکز به دادسرا، چهار مرکز به تعزیرات حکومتی و یک پرونده نیز به سازمان نظام پزشکی ارجاع شد تا مطابق قوانین و مقررات با تخلفات صورت‌گرفته برخورد شود.