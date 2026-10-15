حسین حق‌وردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از کمبود تجهیزات درمانی در غرب استان تهران گفت: هفت بیمارستان دولتی و تأمین اجتماعی در این منطقه وجود دارد، اما هیچ دستگاه تصویربرداری در این مراکز فعال نیست.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی افزود: بیماران برای انجام خدمات تصویربرداری ناچارند به تهران مراجعه کنند یا هزینه‌های سنگین خدمات در مراکز بخش خصوصی را بپردازند.

وی با اشاره به پاسخ وزارت بهداشت درباره کوتاهی دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: این پاسخ چیزی از بار مسئولیت وزارتخانه کم نمی‌کند و قطعاً این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

حق‌وردی تجهیز بیمارستان‌های غرب استان تهران به دستگاه‌های تصویربرداری را با توجه به جمعیت سه میلیون نفری این منطقه، اولویتی جدی دانست و بر ضرورت رسیدگی مسئولان به این مطالبه تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل آلودگی رودخانه شور اظهار کرد: فاضلاب کرج و روستاهای مسیر، ساکنان منطقه را آزار می‌دهد و تصفیه‌خانه فاضلاب صفادشت برای تکمیل به کمک ویژه نیاز دارد.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس با بیان اینکه پروژه تصفیه‌خانه صفادشت از سه سال پیش آغاز شده است، افزود: تاکنون اعتبار جدیدی برای این پروژه تخصیص نیافته است.

حق‌وردی همچنین از بلاتکلیفی پروژه پارک علم و فناوری ملارد انتقاد کرد و گفت: زمین ۵۰ هکتاری این پروژه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارد، اما تاکنون اقدام عملی برای راه‌اندازی آن انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تمایل نداشتن متولیان فعلی به اجرای این طرح، معاونت علمی ریاست‌جمهوری آمادگی دارد زمین را در اختیار بگیرد.