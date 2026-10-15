به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، پیش‌فروش بلیت نمایش‌های صحنه‌ای بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، از امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۲ در سامانه «تیوال» آغاز شد.

خبرنگاران و اهالی رسانه می‌توانند با استفاده از کد اختصاصی که از سوی دبیرخانه جشنواره به منظور تسهیل فرایند تهیه بلیت برای آنها ارسال خواهد شد، بلیت نمایش‌های موردنظر خود را به‌صورت روزانه از طریق سامانه مورد نظر دریافت کنند.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره، روز شنبه ۲۵ مهر، ساعت ۱۶ در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد. در همین راستا، از علاقه‌مندان، هنرمندان، دانشجویان، استادان و نمایشگران حوزه نمایش عروسکی دعوت شده است تا با عروسک‌های خود در مراسم افتتاحیه این رویداد هنری حضور یابند.

مراسم اختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک نیز روز پنجشنبه ۳۰ مهر، ساعت ۱۸، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.