به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور وبیناری رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی در جریان سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به تبریز، گفت: در این سفر موضوعاتی از جمله نظام ارجاع، الگوی حکمرانی محلی‌محور، مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری، مطالبات فعالان سیاسی و اجتماعی و طرح‌های مرتبط با مسکن بررسی شد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ارائه‌شده در جریان این سفر اظهار کرد: بخش مهمی از برنامه‌های استان با هدف تقویت سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار دنبال شده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه تاریخی این منطقه در تحولات کشور، همراهی مردم استان با ایران را از ظرفیت‌های مهم توسعه و پیشبرد برنامه‌های ملی دانست و گفت: مردم آذربایجان در مقاطع مختلف تاریخی، از انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، در صحنه حضور داشته‌اند.

سرمست با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت چهاردهم افزود: مردم آذربایجان‌شرقی با انتخاب مسعود پزشکیان، حمایت خود را از رویکرد وفاق ملی نشان دادند و در شرایط دشوار کشور نیز بر همراهی با ایران تأکید کردند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه مردم آذربایجان و تبریز در تاریخ ایران، خاطرنشان کرد: مدیریت استان تلاش کرده است در کنار مردم و در مسیر پیشبرد برنامه‌های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی حرکت کند.

حمایت از بخش خصوصی و طرح‌های پیشران توسعه

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به سهم بخش خصوصی در اقتصاد استان گفت: حدود ۹۵ درصد اقتصاد آذربایجان‌شرقی بر دوش بخش خصوصی است و از این رو، حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن زمینه اجرای طرح‌های پیشران اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا، مذاکرات و تفاهم‌هایی با بانک‌های عامل برای تأمین تسهیلات مورد نیاز بخش خصوصی و پشتیبانی از پروژه‌های اولویت‌دار توسعه استان انجام شده است.

سرمست با قدردانی از حمایت‌های محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از برنامه‌های استان اظهار کرد: همکاری‌های انجام‌شده در دوره مسئولیت دولت چهاردهم و پیگیری‌های صورت‌گرفته در جریان سفر اخیر، زمینه بررسی و دنبال‌کردن بخشی از مطالبات توسعه‌ای آذربایجان‌شرقی را فراهم کرده است.

تکمیل آزادراه‌ها و اتصال ریلی تبریز به مسیرهای بین‌المللی

سرمست با اشاره به موقعیت جغرافیایی آذربایجان‌شرقی و ظرفیت‌های ارتباطی آن، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از ضرورت‌های توسعه استان و تقویت ارتباطات منطقه‌ای و فرامرزی دانست.

وی تعریض جاده کلاله ـ جلفا و تکمیل آزادراه‌های استان را از جمله طرح‌های نیازمند حمایت دولت برشمرد و گفت: آزادراه تبریز ـ مرند ـ صوفیان، آزادراه تبریز ـ برازجان، آزادراه هشترود ـ مراغه ـ تمرچین و تکمیل کنارگذر ایلخچی از پروژه‌هایی هستند که باید برای پیشبرد آن‌ها تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به افتتاح باند برگشت کنارگذر ایلخچی از آذرشهر به تبریز، تأکید کرد: تکمیل باند دوم این مسیر همچنان به حمایت نیاز دارد.

وی همچنین تکمیل کنارگذر بناب و توسعه زیرساخت‌های ریلی را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد و افزود: اتصال ایستگاه خاوران به شبکه ریلی تبریز و ادامه مسیر ریلی تبریز به چشمه‌ثریا، به دلیل اهمیت ارتباطی و بین‌المللی، باید در شمار اولویت‌های راهبردی قرار گیرد.

انتقال آب ارس؛ مطالبه برای تأمین پایدار آب شرب تبریز

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت طرح انتقال آب ارس، از حمایت دولت در تأمین مالی و پیگیری این پروژه قدردانی کرد و گفت: این طرح که برای سال‌ها با رکود و توقف مواجه بود، با حمایت‌های اخیر وارد مرحله پیگیری جدی‌تری شده است.

وی با بیان اینکه انتقال آب ارس برای تأمین آب شرب تبریز و شهرهای واقع در مسیر اهمیت راهبردی دارد، از رئیس‌جمهور خواست دستورهای لازم برای تکمیل پروژه در دوره باقی‌مانده فعالیت دولت صادر شود.

سرمست تأکید کرد: بهره‌برداری از این طرح می‌تواند زمینه تأمین پایدار آب شرب برای مردم تبریز و دیگر شهرهای مسیر را فراهم کند و از این رو، تسریع در اجرای آن باید در اولویت برنامه‌های اجرایی استان قرار گیرد.

بازتوانی نیروگاه تبریز و توسعه ظرفیت تولید برق

سرمست بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی دوم را از دیگر پروژه‌های مهم استان برشمرد و گفت: اجرای این طرح‌ها از چند جهت اهمیت دارد؛ از جمله کاهش اتلاف منابع آب، کمک به بهبود وضعیت آلودگی هوای تبریز و تأمین برق پایدار مورد نیاز صنایع.

وی با اشاره به نیاز واحدهای صنعتی به انرژی پایدار افزود: توسعه زیرساخت‌های تولید برق باید متناسب با نیازهای اقتصادی و صنعتی استان دنبال شود تا زمینه فعالیت مستمر واحدهای تولیدی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای فراهم باشد.

ضرورت تأمین تجهیزات بیمارستان جامع سرطان

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به پروژه‌های درمانی استان، تأمین تجهیزات بیمارستان جامع سرطان را از مطالبات مهم بخش سلامت عنوان کرد و گفت: برای تأمین تجهیزات این مرکز به ۴۱ میلیون یورو اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه پیگیری‌هایی برای تأمین نیروی انسانی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه انجام شده است، اظهار کرد: بیمارستان جامع سرطان می‌تواند به مرکزی مرجع برای ارائه خدمات تخصصی به بیماران در شمال‌غرب کشور تبدیل شود و علاوه بر آذربایجان‌شرقی، به استان‌های همجوار و حتی کشورهای همسایه خدمات ارائه کند.

سرمست همچنین تکمیل بیمارستان ۱۵۰۰ تخت‌خوابی تبریز و پیشبرد پروژه‌های بیمارستانی مرند، بناب و مراغه را ضروری دانست و بر لزوم توسعه امکانات درمانی در دیگر مناطق استان تأکید کرد.

وی با اشاره به تفاهم‌های مطرح‌شده در جریان سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: انتظار می‌رود طرح‌های درمانی استان با حمایت دولت و اتخاذ تصمیم‌های لازم، وارد مراحل اجرایی مؤثرتر شوند.

سرمست تکمیل پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای مس سونگون را از دیگر مطالبات مردم آذربایجان‌شرقی برشمرد و گفت: پیشنهاد استان این است که طرح‌های مرتبط با این مجموعه در قالب یک هلدینگ سامان‌دهی شوند تا روند اجرای پروژه‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی بیشتر استان از منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا گردش مالی مرتبط با مس سونگون و منابع معدنی آذربایجان‌شرقی، نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین خواستار توجه بیشتر به سهم استان از درآمدهای مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی مرتبط با فعالیت‌های معدنی شد و بر ضرورت احیای معادن و استفاده از ظرفیت‌های معدنی استان تأکید کرد.

به گفته وی، توسعه این بخش می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌مندی منطقه از منابع طبیعی و معدنی مؤثر باشد.

تداوم فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در جنگ

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: مدیریت استان در این دوره تلاش کرده است با حفظ روند تأمین کالاهای اساسی، پشتیبانی از تولید و پیگیری مسائل واحدهای اقتصادی، از انتقال آثار و تبعات جنگ به زندگی روزمره مردم تا حد امکان جلوگیری کند.

وی برگزاری نشست‌های سه‌شنبه‌های اقتصادی، رفع موانع تولید و پیگیری احیای واحدهای تولیدی را از جمله اقداماتی دانست که برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی در استان انجام شده است.

سرمست با اشاره به تفاهم‌های منعقدشده با بانک‌ها برای تأمین مالی طرح‌های پیشران توسعه افزود: تسهیلات پیش‌بینی‌شده باید در مسیر حمایت از تولید، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و تقویت فعالیت‌های اقتصادی استان به کار گرفته شود.

وی همچنین خواستار اتخاذ تصمیم‌های لازم برای بازسازی و جبران خسارت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جنگ شد و تأکید کرد: حمایت از این واحدها و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آن‌ها به چرخه فعالیت، از موضوعاتی است که نیازمند پیگیری و پشتیبانی دولت است.

استاندار آذربایجان‌شرقی در پایان با اشاره به طرح‌ها و تفاهم‌های بررسی‌شده در جریان سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار کرد: استان برای اجرای مصوبات و پیشبرد برنامه‌های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی آمادگی دارد و انتظار می‌رود با حمایت رئیس‌جمهور، روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار با سرعت بیشتری دنبال شود.