آژیر خطر در عربستان به صدا در آمد؛ توقف پروازها در فرودگاه ملک فهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دفاع مدنی عربستان امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: آژیرهای هشدار در شهرهای جیزان و نجران برای هشدار نسبت به خطر به صدا درآمدند.

در همین ارتباط العهد گزارش داد که برخی رسانه ها از توقف پروازها در فرودگاه بین المللی ملک فهد در شهر الدمام واقع در شرق عربستان خبر دادند.

ریاض تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این باره را رسانه ای نکرده است.

از سوی دیگر، المسیره و المیادین خبر دادند: طی ساعات گذشته، هواپیماهای سعودی حملات هوایی متعددی را علیه چندین یمن انجام داده‌اند.

به گزارش المسیره، هواپیماهای ائتلاف (به سرکردگی) عربستان، یک شبکه مخابراتی را در منطقه «النشمه» واقع در شهرستان «المعافر» هدف قرار دادند. هواپیماهای ائتلاف همچنین، مدرسه «المعافر» در شهرستان «الشمایتین» را بمباران کردند.