به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در جریان سفر به خلخال اظهار کرد: با برنامه‌ریزی برای برگزاری مناقصه اجرای لایه اساس و آسفالت، ضروری است موضوع تملک اراضی و توافق با مالکان در سال آینده دنبال شود تا زمینه اتصال کمربندی به شهر خلخال فراهم شود و این اقدام هم‌زمان با اجرای عملیات آسفالت انجام گیرد.

وی همچنین در بازدید از ساختمان کتابخانه مرکزی خلخال، با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۲۸درصدی این پروژه، افزود: تلاش می‌شود عملیات اجرای سقف سوم ساختمان طی هفته‌های آینده انجام شود و روند اجرای پروژه برای تکمیل این طرح فرهنگی پیگیری خواهد شد.

گفتنی است، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل در جریان سفر به شهرستان خلخال، از پروژه‌های عمرانی و خدماتی مختلف از جمله بازگشایی خیابان جانبازان و میدان شهید باکری، مدارس در دست ساخت مولوی و مفتح و پروژه بزرگ‌ترین چمن مصنوعی بخش شاهرود در شهر کلور بازدید کرد.

همچنین در نشست شورای پیشرفت محله و میز خدمت در روستای لرد، مسائل و مطالبات اهالی در زمینه تأمین آب شرب، مدیریت پسماند، تأمین ماشین‌آلات و اعتبارات موردنیاز برای احداث ساختمان دهیاری و مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه و دسترسی به اینترنت بررسی شد.