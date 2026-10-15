۴ خانواده در کوهدشت از حق قصاص گذشتند؛ فرصت دوباره برای زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین صلح و سازش در چهار پرونده قتل با حضور عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، مسئولان قضایی و اجرایی، اعضای شورای تأمین، سادات، بزرگان، معتمدان و اقشار مختلف مردم در شهرستان کوهدشت برگزار شد.

در این مراسم، اولیای دم با اعلام رضایت و صرف‌نظر کردن از اجرای حکم قصاص، به چهار پرونده قتل پایان دادند؛ اقدامی که در راستای ترویج فرهنگ گذشت، بخشش و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات صورت گرفت.

علی‌محمدی: گذشت از حق قصاص، بزرگواری و ظرفیت روحی می‌خواهد

عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، در این آیین با گرامیداشت یاد شهدا، امام راحل (ره) و رهبر شهید و ادای احترام به رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، از حضور روحانیون، نیروهای نظامی و امنیتی، اعضای شورای تأمین، معتمدان و خانواده‌های اولیای دم قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: برگزاری چنین محافلی، تجلیل از شعائر الهی و بزرگداشت انسان‌دوستی و ازخودگذشتگی است. صلح و سازش کار هر کسی نیست و بزرگواری، ظرفیت و استعداد عظیمی می‌خواهد تا فرد از حق مسلم شرعی و قانونی خود بگذرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان خطاب به اولیای دم افزود: اقدام ارزشمند شما جلوه‌ای از سنت حسنه گذشت در این خطه است. جامعه‌ای که در آن گذشت نباشد، محل دشواری برای زندگی خواهد بود؛ اما حضور انسان‌های بزرگ و آینده‌نگری که آرامش و امنیت جامعه را نیز مدنظر قرار می‌دهند، به زندگی مردم امید می‌بخشد.

قاطعیت قضایی در کنار ترویج فرهنگ صلح و سازش

علی‌محمدی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با عوامل ناامنی خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان خادمان مردم در دستگاه قضایی، با هر اقدامی که آرامش جامعه را خدشه‌دار کند، قاطعانه برخورد می‌کنیم؛ در عین حال، قدردان مردمی هستیم که با گذشت و بزرگواری خود، درس ایثار به جامعه می‌دهند.

وی با اشاره به جایگاه صلح در آموزه‌های دینی تصریح کرد: عدالت ترمیمی به معنای به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی برای نزدیک کردن طرفین اختلاف و رفع دغدغه‌های آنان است. صلح و سازش نباید تنها به پرونده‌های قصاص نفس و عضو محدود شود، بلکه باید در تمام ابعاد زندگی اجتماعی گسترش یابد.

گسترش هیئت‌های صلح در مساجد، ادارات و واحدهای تولیدی

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ میانجی‌گری در جامعه گفت: از بزرگان، ریش‌سفیدان و معتمدان انتظار داریم دایره صلح و سازش را گسترش دهند تا اختلافات ملکی، تجاری، خانوادگی و حتی مسائل جزئی محیط کار به بحران تبدیل نشود.

وی افزود: دستگاه قضایی استان در حال گسترش و استقرار هیئت‌های صلح در بخش‌های مختلف جامعه، از جمله مساجد، ادارات، کارخانه‌ها و اصناف است. در اختلافات خانوادگی نیز بزرگان می‌توانند با استفاده از تجربه خود برای حل اختلافات و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها میانجی‌گری کنند.

علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آموزش مهارت کنترل خشم به نسل جوان تأکید کرد و گفت: باید در خانواده‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها به فرزندانمان بیاموزیم که در برابر ناملایمات و سخنان تند، واکنش‌های هیجانی نشان ندهند.

وی ادامه داد: صبر، بردباری و توجه به سیره اهل‌بیت (ع) در مواجهه با مشکلات می‌تواند از وقوع خسارت‌های جبران‌ناپذیر اجتماعی جلوگیری کند.

لرستان؛ پیشگام در ترویج فرهنگ بخشش و سازش

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به پیشینه فرهنگی این استان در زمینه صلح و برادری اظهار داشت: لرستان از دیرباز خاستگاه صلح، سازش و برادری بوده است و تلاش می‌کنیم با سازماندهی بیشتر، زمینه بهره‌مندی بهتر شهروندان از ظرفیت‌های قانونی حل اختلاف فراهم شود.

وی با قدردانی دوباره از اولیای دم، اعضای شورای حل اختلاف، هیئت‌های صلح، معتمدان و ریش‌سفیدان شهرستان کوهدشت، به آیه ۳۲ سوره مائده اشاره کرد و گفت: کسانی که از حق قصاص خود می‌گذرند، با اقدام ارزشمندشان به حفظ زندگی و تقویت آرامش در جامعه کمک می‌کنند.

در پایان این مراسم که با تلاش اعضای شورای حل اختلاف، هیئت‌های صلح و معتمدان شهرستان کوهدشت برگزار شد، چهار پرونده قتل با رضایت قطعی اولیای دم به صلح و سازش ختم شد.