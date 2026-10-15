تعیین تکلیف استقرار روحانیون و توانمندسازی ائمه جماعات در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک قرارگاه پشتیبانی از مساجد و شورای تبلیغ شهرستان دشتستان صبح پنجشنبه با هدف بررسی مسائل، نیازها و برنامه‌های تبلیغی شهرستان برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا، مجموعه‌ای از مصوبات برای ساماندهی فعالیت‌های تبلیغی، تقویت حضور روحانیون در مناطق مختلف و ارتقای توانمندی ائمه جماعات به تصویب رسید.

معرفی مساجد واجد شرایط برای توانمندسازی ائمه جماعات

بر این اساس مساجد واجد شرایط برای شرکت در دوره‌های توانمندسازی ائمه جماعات، با مشورت ائمه جمعه شهرستان و از سوی امور مساجد، دبیر امور مساجد و اداره تبلیغات اسلامی شناسایی، معرفی و مشخص می‌شوند.

همچنین محتوا و پیشنهادهای ارائه‌شده برای برگزاری دوره‌های توانمندسازی ائمه جماعات، مورد موافقت و تأیید ائمه جمعه شهرستان قرار گرفت تا زمینه اجرای این برنامه‌ها فراهم شود.

در بخش دیگری از این جلسه، بر ادامه پیگیری‌های اداره تبلیغات اسلامی دشتستان برای جذب و استقرار روحانیون در شهر سعدآباد و روستای قلعه سفید تأکید شد.

بر این اساس، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان موظف است پیگیری‌های مستمر خود را تا حصول نتیجه نهایی برای جذب و استقرار حجت‌الاسلام احمد نجاتی در شهر سعدآباد و حجت‌الاسلام سید ناصر جعفری در روستای قلعه سفید ادامه دهد.

معرفی گزینه‌های امام جمعه برای بخش‌های ارم و بوشکان

تأمین امام جمعه برای بخش‌های ارم و بوشکان نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

با توجه به اینکه تعیین و استقرار امام جمعه در این مناطق می‌تواند مشکل تأمین روحانی را برطرف کند، مقرر شد گزینه‌های پیشنهادی برای بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان معرفی شوند.

در این جلسه، مشکلات مربوط به جذب روحانیون برای مساجد و روستاهای مناطق اتباع‌نشین و تأمین حقوق آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در همین زمینه، اداره تبلیغات اسلامی پیشنهاد کرد موضوع پرداخت حقوق روحانیون مستقر در این مناطق از طریق صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم پیگیری و زمینه اجرای آن فراهم شود.

این پیشنهاد با هدف کمک به تأمین نیازهای تبلیغی مساجد و روستاهای مناطق یادشده و تسهیل جذب و استقرار روحانیون مطرح شد.

مشارکت مشترک در تأمین هزینه‌های دوره‌های توانمندسازی

بر اساس دیگر مصوبه این نشست، تأمین هزینه‌ها و برگزاری دوره‌های توانمندسازی ائمه جماعات باید با مشارکت مشترک شهرستان و اداره‌کل تبلیغات اسلامی انجام شود تا زمینه اجرای برنامه‌های آموزشی و ارتقای توانمندی ائمه جماعات فراهم شود.

مصوبات این نشست در مجموع بر تقویت زیرساخت‌های تبلیغی شهرستان دشتستان، ساماندهی استقرار روحانیون در مناطق مختلف، رفع مشکلات مربوط به تأمین امام جمعه و حمایت از برنامه‌های توانمندسازی ائمه جماعات متمرکز است.