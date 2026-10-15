به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز صبح پنجشنبه در جریان بازدید از سد لاستیکی میاندشت شهرستان بابلسر، با اشاره به محدودیت منابع آبی و افزایش نیاز بخش‌های مختلف، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت رودخانه‌ها و منابع آب سطحی باید در اولویت برنامه‌های مدیریت منابع آب قرار گیرد و مدیریت اصولی جریان‌های سطحی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از منابع آبی موجود را فراهم کند.

وی با بیان اینکه سدهای لاستیکی از سازه‌های مؤثر در مدیریت منابع آب سطحی به شمار می‌روند، افزود: این طرح‌ها با قابلیت اجرا در مدت‌زمان کوتاه‌تر نسبت به برخی پروژه‌های بزرگ زیرساختی، می‌توانند در تنظیم جریان رودخانه‌ها، ذخیره‌سازی آب در زمان مورد نیاز و تأمین نیازهای بخش کشاورزی نقش مؤثری ایفا کنند.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: اجرای طرح‌های زودبازده متناسب با شرایط هر منطقه در کنار پروژه‌های بزرگ زیرساختی، امکان پاسخ‌گویی سریع‌تر به نیازهای محلی را فراهم می‌کند و در تقویت پایداری تأمین آب نقش دارد.

جانباز با اشاره به مزایای فنی سدهای لاستیکی تصریح کرد: تنظیم جریان رودخانه، ذخیره‌سازی منابع آب سطحی و فراهم شدن امکان پمپاژ و انتقال آب به اراضی پایین‌دست، از جمله ظرفیت‌های این سازه‌هاست که به‌ویژه در بخش کشاورزی اهمیت دارد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه سدهای لاستیکی در مناطق مستعد تأکید کرد و گفت: در کنار اجرای طرح‌های جدید، رفع مشکلات فنی و بهبود شرایط بهره‌برداری از سازه‌های موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تأمین اعتبارات مورد نیاز و برطرف کردن موانع بهره‌برداری می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های ایجادشده را فراهم کند.

سد میاندشت؛ ظرفیت تنظیم سالانه ۱۰۲ میلیون مترمکعب آب

سد لاستیکی میاندشت از زیرساخت‌های مدیریت منابع آب در شهرستان بابلسر است که با هدف تنظیم و بهره‌برداری از آب‌های سطحی و تأمین نیاز آبی زمین‌های کشاورزی منطقه احداث شده است.

این سازه با ارتفاع ۲ متر و ۹۰ سانتی‌متر از کف رودخانه و طول ۶۰ متر، دارای مخزنی با ظرفیت ۷۰۰ هزار مترمکعب است و ظرفیت تنظیم سالانه ۱۰۲ میلیون مترمکعب آب را دارد. همچنین ایستگاه پمپاژ مستقر در بالادست سد، امکان بهره‌برداری از آب تنظیم‌شده را فراهم می‌کند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، حدود یک‌هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه زیر پوشش این سد قرار دارد؛ موضوعی که اهمیت بهره‌برداری مناسب از این زیرساخت را در مدیریت منابع آب و پشتیبانی از فعالیت‌های کشاورزی منطقه نشان می‌دهد.

در جریان این بازدید، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی، فرماندار بابلسر و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستانی حضور داشتند.

در این بازدید، وضعیت فنی سد لاستیکی میاندشت، مسائل مربوط به نگهداری و بهره‌برداری از سازه و ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای رفع مشکلات و بهبود عملکرد آن بررسی شد.

توسعه زیرساخت‌های ذخیره و تنظیم آب‌های سطحی، در کنار نگهداری مناسب از تأسیسات موجود، از جمله راهکارهای مورد تأکید مسئولان حوزه آب برای افزایش بهره‌وری منابع آبی و تأمین نیاز بخش‌های مختلف، به‌ویژه کشاورزی، به شمار می‌رود.