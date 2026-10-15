به گزارش خبرنگار مهر، عباس یحیائی صبح پنجشنبه در جلسه سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش سمنان از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی و فعالیت ۲۲ پایگاه سوادآموزی طی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف گسترش عدالت آموزشی، تسهیل دسترسی به فرصت‌های یادگیری و افزایش پوشش برنامه‌های سوادآموزی انجام می‌شود.

وی با اشاره به مصوبات شورای پشتیبانی سوادآموزی استان و تأکید استاندار سمنان بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی افزود: شناسایی و جذب افراد بی‌سواد و کم‌سواد به برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای شهرستان‌ها و بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه پایگاه‌های سوادآموزی می‌توانند فراتر از محل برگزاری کلاس‌های آموزشی فعالیت کنند، توضیح داد: این پایگاه‌ها ظرفیت تبدیل‌شدن به مراکزی برای ارتقای آگاهی عمومی، توانمندسازی اجتماعی و آموزش مهارت‌های مورد نیاز زندگی را دارند.

یحیائی اضافه کرد: در برنامه‌ریزی برای فعالیت این پایگاه‌ها، استفاده از ظرفیت مدارس و فضاهای آموزشی، توجه به شرایط جغرافیایی و اجتماعی مناطق و تسهیل فرایند ثبت‌نام سوادآموزان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای واقعی فراگیران بیان کرد: آموزش موضوعاتی مانند سلامت، تندرستی و مهارت‌های کاربردی زندگی در کنار آموزش خواندن و نوشتن می‌تواند به افزایش اثربخشی برنامه‌های سوادآموزی و بهبود کیفیت زندگی افراد کمک کند.

معاون سوادآموزی استان سمنان با اشاره به اهمیت پوشش مناطق کمتر برخوردار و حاشیه شهرها تصریح کرد: فراهم کردن دسترسی آسان‌تر افراد بی‌سواد و کم‌سواد به آموزش، از اولویت‌های این حوزه است و همکاری خانواده‌ها، مدارس، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی در شناسایی و جذب جامعه هدف نقش موثری دارد.

یحیائی همچنین از آموزش دهندگان، فرهنگیان شاغل رسمی و پیمانی، بازنشستگان فرهنگی و سایر علاقه‌مندان واجد شرایط برای مشارکت در آموزش سوادآموزان دعوت کرد و بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات، پیگیری وضعیت آموزشی فراگیران و ارتقای کیفیت کلاس‌ها تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: ریشه‌کنی بی‌سوادی و فراهم‌ کردن فرصت یادگیری برای همه افراد، نیازمند مشارکت دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های انسانی و آموزشی استان است تا محدودیت‌های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی مانع دسترسی افراد به آموزش نشود.