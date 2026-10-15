به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان بویراحمد، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های میدانی و رصد شیوه و شگرد وقوع سرقت‌ها، موفق شدند ردپای سه سارق سابقه‌دار را در پرونده‌های مربوطه شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

گرجیان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری از اموال مسروقه کشف و ضبط شد و متهمان نیز در جریان بازجویی‌های تخصصی پلیس به چندین فقره سرقت اعتراف کردند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی برای متهمان گفت: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد در پایان از شهروندان خواست با رعایت هشدارهای پلیسی و استفاده از تجهیزات بازدارنده برای حفاظت از اماکن و وسایل نقلیه خود، در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.