به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شیخ‌الاسلام صبح پنجشنبه در بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان قم با قدردانی از تلاش‌های نیکوکاران در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: حضور در شهر کریمه اهل‌بیت(ع)، قم، برای من افتخارآمیز است و امروز به نمایندگی از مقام عالی وزارت آموزش‌وپرورش، حامل پیام سلام و احترام به خیرین مدرسه‌ساز و نیکوکارانی هستم که برای آینده کشور تلاش می‌کنند.



وی با اشاره به نقش خیرین در توسعه نظام آموزشی کشور افزود: رشد و بالندگی ایران در گرو توجه جدی به نظام تعلیم و تربیت است و مدرسه‌سازی نباید صرفاً یک اقدام اجرایی یا سیاست مقطعی تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت کشور مورد توجه قرار گیرد.



شیخ‌الاسلام با اشاره به تجربه افزایش جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال‌های گذشته بیان کرد: شمار دانش‌آموزان کشور در یک بازه زمانی محدود از حدود ۱۱ میلیون نفر به ۱۶ میلیون نفر افزایش یافت و مدیریت این شرایط و تأمین فضای آموزشی مورد نیاز، بدون مشارکت و همراهی بخش‌های مختلف جامعه با دشواری‌های بیشتری همراه می‌شد.



وی ادامه داد: توسعه مدارس و افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی، زمینه مدیریت بهتر جمعیت دانش‌آموزی را فراهم کرده و در کنار سایر عوامل، امکان توجه به استعدادهای دانش‌آموزان را افزایش داده است.



مدرسه‌سازی به افزایش امید در جامعه کمک می‌کند



رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به دستاوردهای علمی دانش‌آموزان ایرانی گفت: موفقیت دانش‌آموزان کشور در المپیادهای علمی و کسب مدال‌های طلا در رقابت‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای نسل جوان ایران است و فراهم‌کردن امکانات آموزشی مناسب می‌تواند در شکوفایی این استعدادها نقش مؤثری داشته باشد.



وی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز افزود: اقدامات خیرخواهانه نیکوکاران در ساخت مدارس، زیرساخت لازم برای تربیت نسل آینده را فراهم می‌کند و آثار این تلاش‌ها تنها به احداث ساختمان‌های آموزشی محدود نمی‌شود.



شیخ‌الاسلام تصریح کرد: امروز مدرسه می‌سازیم تا امید به زندگی در جامعه افزایش یابد و ساختارها و الگوهای ذهنی جامعه متحول شود، زیرا آموزش و پرورش می‌تواند در شکل‌گیری نگرش نسل آینده و تقویت باور به ارزشمندی زندگی نقش داشته باشد.



وی با اشاره به دشواری‌های خانواده‌هایی که فرزندانشان برای رسیدن به مدرسه ناچار به طی مسافت‌های طولانی هستند، خاطرنشان کرد: دسترسی به مدرسه مناسب از نیازهای اساسی دانش‌آموزان و خانواده‌هاست و توسعه فضاهای آموزشی می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.



رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در پایان با ابراز قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز تأکید کرد: تلاش‌های خیرین در ایجاد زیرساخت‌های آموزشی کشور ارزشمند است و خدمت به آینده کودکان و نوجوانان، اقدامی ماندگار و شایسته تقدیر به شمار می‌رود.