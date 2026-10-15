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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

کشف ۴۰۰ حلقه لاستیک سواری فاقد ثبت سامانه جامع انبارها در نور

کشف ۴۰۰ حلقه لاستیک سواری فاقد ثبت سامانه جامع انبارها در نور

نور - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از کشف ۴۰۰ حلقه لاستیک سواری پژو و پراید به ظن قاچاق و به ارزش تقریبی ۲۲ میلیارد ریال در شهرستان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش‌تبار اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نور با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان، از یک انبار نگهداری کالا بازدید کردند.»چ

وی افزود: در جریان این بازدید، ۴۰۰ حلقه لاستیک سواری مخصوص خودروهای پژو و پراید کشف شد که بررسی‌ها نشان داد اقلام مذکور در سامانه جامع انبارها ثبت نشده‌اند و به ظن قاچاق مورد بررسی قرار گرفتند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با اشاره به ارزش ریالی کالاهای مکشوفه تصریح کرد: ارزش تقریبی لاستیک‌های کشف‌شده ۲۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ داداش‌تبار خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و برای رسیدگی به اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعزیرات حکومتی تحویل داده شد.

وی در پایان بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی تأکید کرد.

کد مطلب 6978647

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