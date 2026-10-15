به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده پیش از ظهر پنجشنبه از تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای احداث تصفیهخانه فاضلاب پردیسان قم خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری مسئولان ملی و استانی و مساعدت بانک صادرات ایران، ۲۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مصوب این پروژه به حساب شرکت آب و فاضلاب استان واریز و برای ادامه اجرای طرح به حساب پیمانکار منتقل شد.
وی با اشاره به پیشبینی ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای این پروژه افزود: این اعتبار در چارچوب ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأمین میشود و با تخصیص آن، بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد عملیات اجرایی تصفیهخانه فاضلاب پردیسان فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه دریافت این تسهیلات مستلزم طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم بوده است، تصریح کرد: فرآیند تأمین مالی پروژه از سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت و پیگیریهای لازم برای تصویب و نهاییشدن تسهیلات در سالهای گذشته ادامه یافت.
نظرزاده با تشریح سازوکار قانونی تأمین اعتبار این پروژه بیان کرد: ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با هدف تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، امکان استفاده از تسهیلات بانکی و مؤسسات اعتباری را برای تأمین مالی پروژههای عمرانی فراهم میکند.
وی ادامه داد: بهرهگیری از این ظرفیت قانونی با رعایت ضوابط مربوط و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور انجام میشود و بازپرداخت تسهیلات نیز در چارچوب پیشبینیشده بر عهده دولت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به روند تصویب اعتبار پروژه تصفیهخانه فاضلاب پردیسان گفت: پیگیریهای مربوط به اخذ این تسهیلات با حمایت وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دنبال شد و پس از طی مراحل کارشناسی و تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور، در سال ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسید.
نظرزاده افزود: پس از تصویب تسهیلات، نهاییسازی موافقتنامهها و فراهمکردن مقدمات دریافت منابع مالی نیز به پیگیری مستمر نیاز داشت تا امکان استفاده از این ظرفیت برای پیشبرد پروژه فراهم شود.
وی با قدردانی از همراهی مسئولان ملی و استانی در روند تأمین مالی این طرح اظهار کرد: پیگیریهای استاندار قم، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان در به نتیجه رسیدن فرآیند تخصیص تسهیلات نقش داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین از همکاری بانک صادرات ایران در تأمین و انتقال بخشی از اعتبار مصوب قدردانی کرد و گفت: با مساعدت این بانک، در روزهای گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب به حساب شرکت آب و فاضلاب استان واریز شد.
وی خاطرنشان کرد: اعتبار دریافتشده برای پیشبرد اجرای پروژه به حساب پیمانکار انتقال یافته است و این مبلغ بخشی از تسهیلات پیشبینیشده برای احداث تصفیهخانه فاضلاب پردیسان قم به شمار میرود.
قم- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از انتقال ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به پیمانکار پروژه تصفیهخانه فاضلاب پردیسان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده پیش از ظهر پنجشنبه از تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای احداث تصفیهخانه فاضلاب پردیسان قم خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری مسئولان ملی و استانی و مساعدت بانک صادرات ایران، ۲۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مصوب این پروژه به حساب شرکت آب و فاضلاب استان واریز و برای ادامه اجرای طرح به حساب پیمانکار منتقل شد.
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