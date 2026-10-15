به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده پیش از ظهر پنجشنبه از تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان قم خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری مسئولان ملی و استانی و مساعدت بانک صادرات ایران، ۲۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مصوب این پروژه به حساب شرکت آب و فاضلاب استان واریز و برای ادامه اجرای طرح به حساب پیمانکار منتقل شد.



وی با اشاره به پیش‌بینی ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای این پروژه افزود: این اعتبار در چارچوب ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأمین می‌شود و با تخصیص آن، بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان فراهم شده است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه دریافت این تسهیلات مستلزم طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم بوده است، تصریح کرد: فرآیند تأمین مالی پروژه از سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت و پیگیری‌های لازم برای تصویب و نهایی‌شدن تسهیلات در سال‌های گذشته ادامه یافت.



نظرزاده با تشریح سازوکار قانونی تأمین اعتبار این پروژه بیان کرد: ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با هدف تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، امکان استفاده از تسهیلات بانکی و مؤسسات اعتباری را برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی فراهم می‌کند.



وی ادامه داد: بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی با رعایت ضوابط مربوط و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود و بازپرداخت تسهیلات نیز در چارچوب پیش‌بینی‌شده بر عهده دولت قرار دارد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به روند تصویب اعتبار پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان گفت: پیگیری‌های مربوط به اخذ این تسهیلات با حمایت وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دنبال شد و پس از طی مراحل کارشناسی و تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور، در سال ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسید.



نظرزاده افزود: پس از تصویب تسهیلات، نهایی‌سازی موافقت‌نامه‌ها و فراهم‌کردن مقدمات دریافت منابع مالی نیز به پیگیری مستمر نیاز داشت تا امکان استفاده از این ظرفیت برای پیشبرد پروژه فراهم شود.



وی با قدردانی از همراهی مسئولان ملی و استانی در روند تأمین مالی این طرح اظهار کرد: پیگیری‌های استاندار قم، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان در به نتیجه رسیدن فرآیند تخصیص تسهیلات نقش داشت.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین از همکاری بانک صادرات ایران در تأمین و انتقال بخشی از اعتبار مصوب قدردانی کرد و گفت: با مساعدت این بانک، در روزهای گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب به حساب شرکت آب و فاضلاب استان واریز شد.



وی خاطرنشان کرد: اعتبار دریافت‌شده برای پیشبرد اجرای پروژه به حساب پیمانکار انتقال یافته است و این مبلغ بخشی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان قم به شمار می‌رود.