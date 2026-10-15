به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌شرقی با حضور وبیناری مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی تبریز، این شهر را یکی از کانون‌های اثرگذار در تاریخ ایران دانست و بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های استان در برنامه‌ریزی‌های ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش تاریخی تبریز در تحولات کشور اظهار کرد: آذربایجان و تبریز از گذشته در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جایگاه مهمی داشته‌اند و این پیشینه باید در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.

سهم منابع بانکی آذربایجان‌شرقی نیازمند بازنگری است

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با تأکید بر ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی آذربایجان‌شرقی گفت: این استان از توانمندی‌های گسترده‌ای در بخش صنعت، فولاد، فعالیت‌های خصوصی و بهره‌وری اقتصادی برخوردار است، اما میزان بهره‌مندی آن از منابع بانکی با این ظرفیت‌ها تناسب ندارد.

منادی با اشاره به رقم ۳۲ میلیارد دلار مطرح‌شده در سخنان خود افزود: از این میزان، تنها یک میلیارد دلار به آذربایجان‌شرقی اختصاص یافته و بخش عمده منابع بانکی نیز در تهران متمرکز است.

وی خواستار توجه بیشتر دولت به وضعیت تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی استان شد و تأکید کرد: دسترسی مناسب به منابع بانکی می‌تواند در توسعه صنایع، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید نقش مؤثری داشته باشد.

تکمیل طرح انتقال آب ارس برای تأمین نیازهای استان

منادی در ادامه، مسئله آب را از مهم‌ترین چالش‌های توسعه آذربایجان‌شرقی عنوان کرد و گفت: طرح انتقال آب ارس از دوره مجلس هشتم پیگیری شده و برای پیشبرد آن نیز اقدامات قانونی و اعتباری انجام گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای این پروژه اظهار کرد: بهره‌برداری از طرح انتقال آب ارس می‌تواند به تأمین آب شرب و نیازهای کشاورزی در تبریز و شهرهای مسیر، از جمله مرند، صوفیان و شبستر کمک کند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر همچنین به ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز اشاره کرد و گفت: در این مجموعه حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تصفیه مطرح است و بخش عمده فاضلاب مصرفی تبریز در آن تصفیه می‌شود؛ با این حال، پساب تصفیه‌شده به دریاچه ارومیه هدایت نمی‌شود.

وی با اشاره به ارتباط موضوع انتقال آب ارس با مدیریت منابع آب و احیای دریاچه ارومیه، بر ضرورت پیگیری هم‌زمان این مسائل تأکید کرد.

ضرورت تکمیل اتصال ریلی خاوران به تبریز

منادی با اشاره به وضعیت خط ریلی خاوران ـ تبریز، تکمیل این مسیر را از دیگر مطالبات زیرساختی استان دانست و خواستار حمایت دولت برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای آن شد.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه ریلی در تقویت ارتباطات و فعالیت‌های اقتصادی استان اهمیت دارد، بر ضرورت رفع موانع موجود و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید کرد.

دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید سهم بیشتری در توسعه استان داشته باشند

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به ظرفیت علمی و دانشگاهی آذربایجان‌شرقی گفت: این استان از پشتوانه علمی و نیروی انسانی توانمندی برخوردار است، اما مسائل دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری آن نیازمند توجه بیشتری است.

منادی بر لزوم تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و حمایت از ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه استان تأکید کرد و خواستار فراهم‌شدن زمینه بهره‌گیری بیشتر از توان علمی آذربایجان‌شرقی در مسیر توسعه اقتصادی شد.

ظرفیت صنعتی استان در خدمت رشد اقتصادی کشور

وی با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت‌درصدی در برنامه هفتم توسعه، افزایش بهره‌وری را یکی از الزامات تحقق این هدف دانست و آذربایجان‌شرقی را برخوردار از ظرفیت‌های مهم در این زمینه توصیف کرد.

منادی با اشاره به سهم قابل توجه استان در تولید فولاد کشور و گستردگی فعالیت‌های بخش خصوصی اظهار کرد: ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی آذربایجان‌شرقی می‌تواند در افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف اقتصادی کشور نقش بیشتری ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به افتتاح چند پروژه صنعتی و انرژی در استان در جریان سفر اخیر دولت، از راه‌اندازی یک طرح فولادی با ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن در شبستر و پروژه تولید برق با ظرفیت ۴۰۰ مگاوات خبر داد و این اقدامات را نشانه تداوم فعالیت‌های صنعتی در شرایط دشوار کشور دانست.

تأکید بر جایگاه تاریخی و نقش مردم آذربایجان

منادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تبریز و آذربایجان در تحولات تاریخی ایران، به مبارزات دوران مشروطه و ایستادگی ستارخان اشاره کرد و بر نقش مردم این منطقه در دفاع از استقلال کشور و حفظ ارزش‌های دینی تأکید کرد.

وی با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی آذربایجان با دیگر مناطق ایران، خواستار توجه متناسب به جایگاه این منطقه در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای شد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر همچنین با اشاره به عملکرد مدیریت استان در جریان جنگ و حملات به زیرساخت‌ها، از تلاش برای بازگشایی فرودگاه تبریز و مسیرهای ارتباطی آسیب‌دیده قدردانی کرد.

منادی در پایان با قدردانی از محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مدیران استانی و نمایندگان حاضر در نشست، بر ضرورت پیگیری مطالبات آذربایجان‌شرقی در حوزه منابع بانکی، زیرساخت‌های آب و حمل‌ونقل، دانشگاه‌ها و صنایع تأکید کرد.