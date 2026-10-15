به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمد صادق اکبری صبح پنجشنبه در جلسه شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در دادگستری سمنان، با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق این گروه سنی، بر تقویت سازوکارهای حمایتی و پیگیری جدی مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حمایت از اطفال و نوجوانان تنها وظیفه خانواده نیست، اظهار کرد: حاکمیت و دستگاه‌های مسئول نیز در قبال تأمین امنیت، مراقبت و حمایت از این قشر، وظایف و تکالیف قانونی مشخصی بر عهده دارند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: آسیب‌پذیری کودکان و نوجوانان ایجاب می‌کند حمایت از آنان با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال شود؛ چراکه توجه به حقوق و منافع این گروه سنی، نقش مهمی در سلامت اجتماعی و آینده جامعه دارد.

اکبری با تأکید بر اجرای کامل و موثر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یادآور شد: تحقق اهداف این قانون مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است و باید با پیگیری‌های مستمر، از اجرای صحیح تکالیف قانونی و مفاد مرتبط در سند تحول و تعالی قوه قضائیه اطمینان حاصل شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده از زمان راه‌اندازی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در استان، بر ضرورت تداوم فعالیت‌ها و ارتقای ظرفیت این مراکز تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان فراهم سازی زیرساخت‌های اجرایی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و اختصاص امکانات متناسب با مأموریت‌های این دفاتر را از الزامات توسعه خدمات حمایتی دانست و خواستار پیگیری جدی برای افزایش اثربخشی فعالیت‌های آنان شد.

اکبری در پایان، پیگیری مستمر مصوبات جلسه، تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول و تأمین امکانات لازم برای فعالیت موثر دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان را مورد تأکید قرار داد و خواستار استمرار اقدامات هماهنگ برای حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده و در معرض بزه در استان سمنان شد.