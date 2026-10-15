نتفلیکس از «نارنیا» راضی نیست؛ فیلم «افتضاح» از کار درآمده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، دیروز با انتشار اولین تریلر از فیلم حماسی «نارنیا» چنین به نظر رسید که این فیلم از لحن ملایم اقتباس‌های گذشته فاصله گرفته و فضایی مشابه آثار ابرقهرمانی و ماجراجویی‌های مدرن استودیوهای مارول را یادآوری می‌کند.

فیلمنامه که ماجرای ۲ کودک یکی دختر و دیگری پسر را دنبال می‌کند که به جنگل بین‌دنیاها می‌روند، با حضور دنیل کریگ در نقش جادوگر، اما مکی در نقش جادوگر سفید و صداپیشگی مریل استریپ در نقش اصلان شیر اساطیری، ساخته شده است.

خود گرویگ در مراسم رونمایی از این تریلر در نیویورک گفت: این یک فیلم حماسی درباره ۲ مسیر خیر و شر است و از سفر درونی معنوی سخن می‌گوید.

حالا به نظر می‌رسد پشت صحنه‌ «نارنیا: خواهرزاده جادوگر» ماجراهای دیگری در جریان است و مشکلاتی بروز کرده است.

به گزارش «اینسایدر» حالا گزارش‌های بیشتری از اختلاف بین دن لین، رئیس بخش فیلم نتفلیکس و گرتا گرویگ بر سر «نارنیا» که طبق گزارش‌ها بودجه‌ای ۲۸۰ میلیون دلاری دارد و حتی بعضی‌ها می‌گویند بودجه واقعی بسیار بیشتر از این است، بروز کرده است.

یک منبع گفته است که تنش پشت صحنه بسیار واقعی است و مسئولان نتفلیکس فکر می‌کنند که این فیلم «افتضاح» است و معتقدند کل آن «یک مشکل واقعی» است.

فرد دیگری که تابستان در نمایش آزمایشی فیلم حضور داشت، آن را با «چین‌خوردگی در زمان» آوا دوورنی که فیلمی اقتباسی از رمان مشهوری به همین نام برای دیزنی در سال ۲۰۱۸ بود، مقایسه کرد که در نهایت حدود ۱۰۰ میلیون دلار به استودیو ضرر زد.

طبق گزارش‌ها، این نمایش موجب شد نتفلیکس دستور فیلمبرداری مجدد بعضی از قسمت‌ها را بدهد. همین منبع به یک مشکل ساختاری اشاره کرد که ممکن است تا مرحله پس از تولید هم حل نشود و آن اینکه تا پرده سوم داستان به نارنیا نمی‌رسد و در حالی که عنوان فیلم «نارنیا» است، این روند عجیب به نظر می‌رسد.

«اینسایدر» همچنین گزارش کرده که گرویگ در اتاق تدوین از کمک‌های دیگری استفاده کرده که بی‌سروصدا برای کمک به شکل‌گیری فیلم به کار گرفته شده‌است. نیک هوی تنها تدوینگر فیلم‌های «لیدی برد»، «زنان کوچک» و «باربی» بود، اما «نارنیا» اکنون ۳ تدوینگر دارد، از جمله وایات اسمیت و اندرو وایزبلوم که به هوی پیوسته‌اند. نگرانی‌های مشابهی در مورد «باربی» هم به وجود آمده بود که پم عبدی و مایک د لوکا در اتاق تدوین بر آن اعمال نظر کردند و آن فیلم در نهایت به فروش ۱.۴ میلیارد دلاری رسید.

تریلری که دیروز منتشر شد و با آهنگ «پلکانی به سوی بهشت» لد زپلین تمام شد، از نظر بصری زیبا به نظر می‌رسید، هرچند جلوه‌های ویژه زیادی داشت؛ اما وقتی منابع متعدد یک حرف می‌زنند به نظر می‌رسد باید پذیرفت که فیلم مشکل‌دار است و نتفلیکس بی‌دلیل نگران نیست.

«نارنیا» در تلاش است تا درجه سنی PG (نیازمند نظارت والدین برای کودکان) را با توجه به حضور کودک-بازیگرانی مانند دیوید مک‌کنا و بئاتریس کمپبل به دست آورد. مریل استریپ، دنیل کریگ، اما مکی، سیاران هیندز و کری مولیگان دیگر بازیگران فیلم هستند.

«نارنیا: خواهرزاده‌ جادوگر» قرار است ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ (۲۳ بهمن) به مدت ۴۹ روز به صورت انحصاری در سینماها اکران شود و سپس از ۲ آوریل به صورت آنلاین در نتفلیکس در دسترس مخاطبان قرار گیرد.