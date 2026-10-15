آغاز لیگ برتر هندبال مردان با دربی اصفهان و کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر ، سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور از فردا جمعه ۲۴ مهر با برگزاری دیدارهای هفته نخست و از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود.

در این دوره از رقابت‌ها، ۱۱ تیم استقلال کازرون، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، مس کرمان، نفت و گاز گچساران، سپاهان نوین اصفهان، پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب، نیروی زمینی ارتش، مقاومت شهرداری تبریز، نام‌آوران مشهد، نفت امیدیه و میدکوفرآور زرند با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

برگزاری شهرآورد اصفهان یکی از جذابیت‌های هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر است؛ جایی که سپاهان نوین اصفهان میزبان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان خواهد بود. فولاد مبارکه سپاهان که فصل گذشته هم از مدعیان قهرمانی بود، این فصل با حضور بازیکنان ملی‌پوش و کادرفنی جدید درصدد کسب عنوان قهرمانی است.

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب دیگر دیدار این هفته را مقابل نفت و گاز گچساران برگزار می‌کند. این دیدار به میزبانی تیم پرواز انجام خواهد شد و هر دو تیم به دنبال شروعی خوب در لیگ برتر هستند.

در تهران، نیروی زمینی ارتش پذیرای مقاومت شهرداری تبریز خواهد بود. نبرد دو تیم تازه لیگ برتری‌شده در هفته نخست می‌تواند از حساسیت‌های خاصی برخوردار باشد.

قهرمان فصل گذشته اما در هفته اول میزبان تیم تازه‌ صعودکرده نفت امیدیه خواهد بود. استقلال کازرون که در دوره قبلی جام قهرمانی را بالای سر برد، در نخستین گام خود به دنبال کسب دو امتیاز کامل این مسابقه است.

دیگر دیدار این هفته را نیز دو تیم صنعتی لیگ برتر برگزار می‌کنند. میدکوفرآور زرند و مس کرمان، دو تیم هم‌استانی، در شرایطی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که مس برای پیروزی و حرکت در مسیر قهرمانی به میدان می‌رود و میدکو به دنبال نمایش شایستگی‌های خود به‌عنوان یک تیم تازه لیگ برتری شده است.

برنامه کامل دیدارهای هفته اول رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان به شرح زیر است:

جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ساعت ۱۶

سپاهان نوین اصفهان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب - نفت و گاز گچساران

استقلال کازرون - نفت امیدیه

امیدکوفرآور زرند - مس کرمان

نیروی زمینی ارتش - مقاومت شهرداری تبریز