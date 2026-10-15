بارش و کاهش محسوس دما از عصر دوشنبه در استان اردبیل

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین برون‌داد مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا نشان می‌دهد جو استان تا دوشنبه هفته آینده در بیشتر ساعات نسبتاً پایدار و آسمان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت، نواحی مرکزی و جنوبی استان عمدتاً تحت‌تأثیر جریان‌های جنوبی قرار می‌گیرند و پدیده شاخص این مناطق، وزش باد، گاهی نسبتاً شدید جنوبی، خواهد بود. در مقابل، نواحی شمالی بیشتر تحت‌تأثیر جریان‌های شمالی است و افزایش ابرناکی و مه صبحگاهی در این نواحی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: از عصر جمعه تا عصر شنبه، با گذر امواج دامنه‌کوتاه تراز میانی جو و تلفیق آن با شرایط فصلی و محلی، احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق در برخی نقاط استان وجود دارد.

کوهی ادامه داد: از دیروز افزایش محسوس دما در سطح استان مشاهده شده و حاکمیت هوای مطبوع تا دوشنبه ادامه دارد؛ تغییرات دمایی قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود. اما از عصر دوشنبه، با نفوذ سامانه بارشی خنک و خزری به استان، دمای هوا به‌صورت محسوس کاهش می‌یابد و بارندگی همراه با مه، به‌ویژه در نیمه شرقی استان، انتظار می‌رود.