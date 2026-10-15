ساماندهی تولید بذر لرستان با توسعه مزارع نمایشی ارقام

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته فنی بذر استان لرستان ظهر پنج شنبه با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیران و کارشناسان حوزه‌های تخصصی، نمایندگان بخش تحقیقات و مدیران شرکت‌های تولیدکننده بذر برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای توسعه مزارع نمایشی ارقام، انتخاب بذر متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان و بررسی درخواست‌های شرکت‌های فعال در حوزه تولید بذر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توسعه مزارع نمایشی ارقام در سال زراعی جدید

یکی از محورهای اصلی این جلسه، توسعه مزارع PVS یا مزارع نمایشی ارقام بود؛ مزارعی که امکان ارزیابی و مقایسه ارقام مختلف گیاهی را در شرایط واقعی کشت فراهم می‌کنند و می‌توانند در شناسایی ارقام سازگار با شرایط اقلیمی و زراعی مناطق مختلف نقش مؤثری داشته باشند.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، تمامی شرکت‌های تولیدکننده بذر استان موظف شدند در سال زراعی جدید برای ایجاد این مزارع اقدام کنند.

همچنین مقرر شد ارقام قابل کشت در این مزارع پس از بررسی کارشناسی توسط مرکز تحقیقات تعیین و به شرکت‌های مربوطه ابلاغ شود تا انتخاب ارقام بر پایه ارزیابی‌های تخصصی و متناسب با شرایط مناطق مختلف استان صورت گیرد.

بررسی درخواست‌های دریافت حق امتیاز ارقام

در بخش دیگری از جلسه کمیته فنی بذر لرستان، درخواست شرکت‌های تولیدکننده بذر برای دریافت رویالتی یا حق امتیاز ارقام مورد بررسی قرار گرفت.

در این بررسی‌ها، توانمندی شرکت‌ها، ظرفیت و پتانسیل تولید بذر و شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان به‌عنوان معیارهای ارزیابی مورد توجه قرار گرفت تا درخواست‌ها با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود و نیازهای تولیدی استان بررسی شوند.

توجه به شرایط اقلیمی در انتخاب و توسعه ارقام، از محورهای مهم این نشست بود؛ موضوعی که می‌تواند در تطبیق بهتر ارقام با شرایط کشت و بهبود روند تولید بذر در مناطق مختلف لرستان نقش داشته باشد.

ساماندهی شرکت‌ها و افزایش ظرفیت تولید بذر

بررسی درخواست‌های صدور مجوز فعالیت شرکت‌های تولیدکننده بذر نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

در این بخش، تقاضاهای ارائه‌شده با هدف ساماندهی فعالیت شرکت‌ها و افزایش ظرفیت تولید بذر استان ارزیابی شد. این اقدام در راستای تقویت ساختار تولید بذر و استفاده بهتر از ظرفیت شرکت‌های فعال در این حوزه دنبال می‌شود.

تأکید بر هماهنگی بخش تحقیقات و اجرا

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، در این نشست بر ضرورت هماهنگی میان بخش تحقیقات و مجموعه‌های اجرایی تأکید کرد.

بابایی، مدیریت زراعت را حلقه ارتباطی میان مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های تولیدکننده بذر دانست و نقش این بخش را در پیشبرد برنامه‌ها و پیگیری اجرای مصوبات کمیته فنی بذر مهم ارزیابی کرد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این جلسه، توسعه مزارع نمایشی ارقام، تعیین ارقام متناسب با شرایط اقلیمی، بررسی درخواست‌های حق امتیاز و ساماندهی شرکت‌های تولیدکننده، از محورهای اصلی پیگیری در حوزه تولید بذر استان لرستان خواهد بود.