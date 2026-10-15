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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

آسفالت ۴هزار مترمربع معابر روستای اروانه؛۲۵ میلیارد ریال اعتبار صرف شد

آسفالت ۴هزار مترمربع معابر روستای اروانه؛۲۵ میلیارد ریال اعتبار صرف شد

سرخه- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان سمنان از آسفالت بیش از چهار هزار مترمربع از معابر روستای اروانه خبر داد و گفت: ۲۵ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح هزینه شد.

حمید رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات آسفالت بیش از چهار هزار مترمربع از معابر روستای اروانه شهرستان سرخه با مشارکت دهیاری و تأمین ۲۵ تن قیر رایگان خبر داد.

وی با اشاره به تداوم طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی اظهار کرد: بهسازی معابر از اقدامات مهم در توسعه زیرساخت‌های روستایی است که با هدف تسهیل تردد ساکنان و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دنبال می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان افزود: عملیات آسفالت معابر روستای اروانه در سال جاری و در قالب نهضت آسفالت روستایی به اجرا درآمد و برای اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال با مشارکت دهیاری روستا هزینه شده است.

همتی با بیان اینکه آسفالت معابر نقش موثری در کاهش گرد و غبار و بهبود شرایط رفت‌وآمد دارد، یادآور شد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر تسهیل دسترسی به واحدهای مسکونی و خدمات عمومی، به بهبود سیمای روستا و افزایش ایمنی تردد ساکنان، به‌ویژه سالمندان و کودکان، کمک می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی سال‌های گذشته در روستای اروانه بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال برای اجرای اقدامات مختلف در حوزه توسعه و بهسازی زیرساخت‌های این روستا هزینه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان خاطرنشان کرد: اجرای ۳۰۰ مترمربع سنگفرش، از دیگر اقدامات انجام گرفته روستای اروانه بود که با هدف بهبود وضعیت معابر و ارتقای شرایط زندگی روستاییان صورت گرفته است.

کد مطلب 6978673

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