استاندار لرستان: پرستاران از ارکان اصلی نظام سلامت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در پیامی سالروز ولادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، اسوه صبر و استقامت، و روز پرستار را تبریک گفت و از خدمات و فداکاری‌های پرستاران در مسیر خدمت به بیماران و ارتقای سلامت جامعه قدردانی کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: پرستاران تجلی‌گاه عشق، ایثار و مهربانی هستند؛ کسانی که با دستان پرمهر خود مرهمی بر زخم‌های جسم و جان بیماران می‌گذارند و در سخت‌ترین لحظات، همچون کوهی از صبر و امید در کنار آنان می‌مانند.

حضرت زینب (س)، الگوی صبر و همدلی پرستاران

استاندار لرستان در ادامه این پیام با اشاره به پیوند معنوی روز پرستار با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) آورده است: نام پرستار با نام این بانوی بزرگ گره خورده است؛ بانویی که در بحرانی‌ترین شرایط، پیام‌آور صبر، مقاومت و همدلی بود و درس ایستادگی را به جهانیان آموخت.

نقش محوری پرستاران در نظام سلامت

شاهرخی با تأکید بر جایگاه پرستاران در حوزه بهداشت و درمان، تصریح کرده است: پرستاران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان نظام سلامت، نقشی محوری در پیشبرد و تعالی اهداف حوزه درمان و سلامت کشور دارند.

در ادامه این پیام آمده است: پرستاران نه‌تنها در کنار بستر بیماران، بلکه در تمامی عرصه‌های بهداشت و درمان، از پیشگیری تا مراقبت و بهبودی، نقشی بی‌بدیل و ماندگار ایفا می‌کنند و بی‌شک بدون تلاش خستگی‌ناپذیر این قشر فداکار، نظام سلامت نمی‌تواند به اهداف والای خود در تأمین سلامت جامعه دست یابد.

قدردانی از فداکاری پرستاران در روزهای سخت

استاندار لرستان همچنین با اشاره به حضور و فداکاری پرستاران در شرایط دشوار، تأکید کرده است: پرستاران امروز وارثان همان راه نورانی هستند و در عرصه‌های مختلف، از جمله روزهای سخت دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با ازخودگذشتگی مثال‌زدنی، جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا آرامش را به دل‌های مضطرب بیماران و خانواده‌های آنان هدیه دهند.

شاهرخی در پایان این پیام، ضمن تبریک دوباره روز پرستار، از تمامی پرستارانی که با جان و دل در خدمت نظام سلامت و مردم هستند، صمیمانه قدردانی کرده و سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرده است.