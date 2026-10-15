به گزارش خبرگزاری مهر، علی تاجرنیا با انتقاد تند از حاشیه‌سازی برخی باشگاه‌ها درباره قرارداد یاسر آسانی، تأکید کرد: قرارداد این بازیکن مشکلی ندارد و استقلال در صورت تداوم این رفتارها، از ظرفیت‌های قانونی خود برای پیگیری موضوع استفاده خواهد کرد. او همچنین درباره احتمال ادامه تیمداری استقلال در مشهد و جزئیات سفر آبی‌پوشان به قطر توضیح داد.

وی با اشاره به تأیید قرارداد یاسر آسانی از سوی کمیته انضباطی و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال گفت: متأسفانه هر از چند گاهی وقتی یک تیم نتیجه می‌گیرد و در آرامش قرار دارد، حاشیه‌هایی برایش ایجاد می‌کنند. به نظر من، کسانی که دائماً این مسائل را مطرح می‌کنند، به منافع ملی کشور نمی‌اندیشند.

تاجرنیا با اشاره به عملکرد استقلال در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: امروز استقلال از آبروی فوتبال ایران دفاع می‌کند. در شرایطی که نتایج درخوری در تیم امید، تیم ملی و برخی باشگاه‌ها نداشته‌ایم، استقلال در کنار غول‌های آسیا و تیم‌هایی با سرمایه‌گذاری‌های چندصد میلیاردی در صدر جدول قرار گرفته است؛ اما در داخل کشور برای این تیم حاشیه ایجاد می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه قرارداد آسانی هیچ مشکلی ندارد، افزود: قوانین بالادستی فیفا و AFC همواره بر ارتباط بازیکن با باشگاهش تأکید دارند. آسانی یکی از وفادارترین بازیکنان به استقلال است. برخی باشگاه‌های آسیایی با وجود اختلافات سیاسی میان کشورها، مسائل حرفه‌ای را رعایت می‌کنند، اما در داخل کشور شاهد رفتارهای دیگری هستیم.

مدیرعامل استقلال از فدراسیون فوتبال خواست هرچه سریع‌تر نتیجه استعلام مربوط به این پرونده را اعلام کند و به حواشی پایان دهد. او همچنین هشدار داد: اگر پس از رأی کمیته استیناف باز هم برای استقلال حاشیه‌سازی شود، موضوع را از طریق کمیته اخلاق فدراسیون و سایر مسیرهای قانونی پیگیری خواهیم کرد. اسنادی هم درباره مذاکرات برخی باشگاه‌ها با آسانی در زمانی که او با استقلال قرارداد داشت، در اختیار داریم.

تاجرنیا در پایان این بخش از صحبت‌هایش تأکید کرد: این آخرین اخطار من به تیم‌هایی است که وقتی نمی‌توانند در زمین نتیجه بگیرند و جایگاهی در آسیا ندارند، با حاشیه‌سازی به دنبال تضعیف استقلال هستند. هواداران ما مطمئن باشند که از نظر قرارداد آسانی مشکلی وجود ندارد.