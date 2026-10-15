به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه صبح پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌شرقی که با حضور برخط رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی، سیاسی و فرهنگی تبریز، این شهر را از کانون‌های اثرگذار در تحولات تاریخ معاصر ایران دانست و اظهار کرد: تبریز در جریان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی نقش برجسته‌ای داشته و شخصیت‌های سیاسی، دینی، فرهنگی و ادبی متعددی را به کشور معرفی کرده است.

وی با اشاره به جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های فرهنگی منطقه، بازار تاریخی تبریز و روستای صخره‌ای کندوان را از شاخصه‌های شناخته‌شده این خطه برشمرد و افزود: نام شخصیت‌هایی همچون ستارخان، باقرخان، شهید مدنی، شهید قاضی، شهید خیبری و شهید باقری در تاریخ این منطقه ماندگار شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین از پروین اعتصامی، استاد شهریار، قطران تبریزی، علامه جعفری و علامه طباطبایی به‌عنوان بخشی از چهره‌های برجسته ادبی و علمی مرتبط با تبریز یاد کرد و گفت: این شهر از نظر تاریخی و فرهنگی جایگاه ویژه‌ای در ایران دارد.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جمعیتی و اقتصادی آذربایجان‌شرقی

قائم‌پناه در ادامه به برخی شاخص‌های جمعیتی و اقتصادی آذربایجان‌شرقی اشاره کرد و گفت: این استان از نظر وسعت در رتبه یازدهم و از نظر جمعیت در جایگاه ششم کشور قرار دارد و روندهای جمعیتی آن باید با نگاه بلندمدت بررسی شود تا ظرفیت‌های موجود در آینده به فرصت‌های توسعه تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه برخی شاخص‌های اقتصادی استان همچنان نیازمند بهبود است، اظهار کرد: نرخ تورم آذربایجان‌شرقی در رتبه سیزدهم کشور قرار دارد و متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی نیز از جمله شاخص‌هایی است که باید در ارزیابی وضعیت معیشتی و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به آمارهای ارائه‌شده درباره درآمد خانوارها گفت: متوسط درآمد خانوارهای روستایی آذربایجان‌شرقی حدود ۳۲۸ میلیون تومان اعلام شده، در حالی که این رقم در سطح کشور ۲۹۷ میلیون تومان است. همچنین شاخص نسبت هزینه خالص مسکن در استان در رتبه بیست‌ویکم کشور قرار دارد.

توزیع منابع بانکی باید متناسب با محل فعالیت واحدهای تولیدی باشد

قائم‌پناه یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در جریان بررسی مسائل استان را نسبت منابع بانکی به مصارف عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از منابع بانکی کشور در تهران متمرکز شده است؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌ها دفاتر مرکزی خود را در پایتخت مستقر کرده‌اند، اما کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی آن‌ها در استان‌های دیگر فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع در سطح ملی افزود: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، آمارهای مربوط به استان‌ها جمع‌آوری شده و تلاش می‌شود محل استقرار حساب‌های بانکی و فعالیت‌های مالی شرکت‌ها با محل واقعی فعالیت واحدهای تولیدی تناسب بیشتری داشته باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: آذربایجان‌شرقی و دیگر استان‌های دارای ظرفیت تولیدی و صنعتی باید سهم بیشتری از تسهیلات بانکی دریافت کنند تا امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود.

قائم‌پناه تمرکز منابع و فرصت‌های اقتصادی در تهران را عاملی مؤثر در تمرکز اشتغال و مهاجرت دانست و گفت: توسعه استان‌ها و شهرهای بزرگ کشور باید به‌گونه‌ای پیش برود که فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف گسترش یابد و فشار ناشی از مهاجرت به پایتخت کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: فراهم کردن امکان دسترسی بنگاه‌های اقتصادی استان به منابع مالی، می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت تولید و بهبود وضعیت اشتغال کمک کند.

حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌شرقی، بر ضرورت تسهیل فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: آمارهای ارائه‌شده درباره مجوزهای تأسیس و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که ظرفیت جذب سرمایه در استان وجود دارد و باید از این فرصت برای توسعه فعالیت‌های تولیدی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه پیشرفت بخشی از طرح‌های در دست اجرا با کندی همراه است، افزود: دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول باید برای رفع موانع اجرای طرح‌ها همکاری کنند تا پروژه‌ها در زمان مناسب به بهره‌برداری برسند.

قائم‌پناه ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات و استفاده مؤثر از منابع پیش‌بینی‌شده، روند اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی استان شتاب بگیرد.

وی همچنین وضعیت فعالیت‌های معدنی استان را از ظرفیت‌های قابل توجه آذربایجان‌شرقی دانست و بر لزوم استفاده از این توانمندی‌ها در مسیر توسعه اقتصادی تأکید کرد.

بهبود شاخص بیکاری آذربایجان‌شرقی؛ ضرورت تداوم روند

قائم‌پناه با اشاره به شاخص‌های بازار کار اظهار کرد: نرخ بیکاری آذربایجان‌شرقی در بهار سال ۱۴۰۳ حدود ۸.۶ درصد و در بهار سال ۱۴۰۴ حدود ۷.۳ درصد گزارش شده بود و بر اساس آمار ارائه‌شده، این شاخص در استان به حدود ۵.۲ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه بهبود جایگاه استان در شاخص بیکاری قابل توجه است، تأکید کرد: این روند باید استمرار پیدا کند و با تقویت سرمایه‌گذاری، حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، زمینه کاهش بیشتر بیکاری فراهم شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین افزایش مشارکت اقتصادی را از موضوعات نیازمند توجه دانست و گفت: برای تثبیت و ارتقای وضعیت بازار کار، همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت از ظرفیت‌های بخش خصوصی ضروری است.

وضعیت زیرساخت‌های راه، آب و فاضلاب

قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص‌های زیرساختی آذربایجان‌شرقی اشاره کرد و گفت: این استان از نظر نسبت راه‌های روستایی آسفالته به مجموع راه‌های روستایی در رتبه دهم کشور قرار دارد و طول آزادراه‌های آن نیز از جایگاه مناسبی در سطح ملی برخوردار است.

وی با اشاره به وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی در مناطق روستایی اظهار کرد: سهم جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب در آذربایجان‌شرقی حدود ۸۱ درصد اعلام شده، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۷۴ درصد است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به جایگاه سوم استان در پوشش شبکه فاضلاب شهری، از افتتاح طرح فاضلاب شهر عجب‌شیر خبر داد و ظرفیت این طرح را از اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های شهری عنوان کرد.

قائم‌پناه با اشاره به برخی شاخص‌های سلامت در آذربایجان‌شرقی گفت: استان از نظر تعداد تخت‌های فعال بیمارستانی نسبت به جمعیت، در رتبه پنجم کشور قرار دارد و نسبت پزشک به جمعیت نیز در جایگاه نهم است.

وی افزود: بررسی شاخص‌های سلامت و پوشش خدمات درمانی باید در کنار نیازهای جمعیتی و توزیع امکانات انجام شود تا برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی با دقت بیشتری صورت گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین به وضعیت شاخص‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: جایگاه آذربایجان‌شرقی از نظر نسبت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی در رتبه نهم کشور قرار دارد و موضوع عدالت آموزشی و جلوگیری از بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل، از محورهای مهم ارزیابی عملکرد آموزشی استان است.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره ترک تحصیل دانش‌آموزان اظهار کرد: وضعیت استان در این شاخص نسبت به سال گذشته مناسب ارزیابی شده است، اما پیگیری مستمر و همکاری دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از محرومیت کودکان از آموزش ضروری است.

ضرورت کاهش تلفات جاده‌ای

قائم‌پناه تلفات ناشی از تصادفات رانندگی را یکی از چالش‌های مهم کشور دانست و گفت: سالانه شمار زیادی از هم‌وطنان در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند یا مصدوم می‌شوند و کاهش این آمار نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره تصادفات نوروزی، بر ضرورت بررسی عوامل مؤثر در بروز حوادث و تقویت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: حتی کاهش محدود شمار جان‌باختگان نیز اهمیت دارد، اما هدف باید کاهش مستمر تلفات و جلوگیری از تکرار حوادث باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و انسانی آذربایجان‌شرقی، بهبود توزیع منابع بانکی و حمایت از طرح‌های در دست اجرا تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای استان شد.