به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین این حرم مطهر با تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س)، این بانوی بزرگوار را الگویی برجسته برای جهاد تبیین و روشنگری معرفی کرد و گفت: اگر بخواهیم اهمیت جهاد تبیین را درک کنیم، حادثه کربلا و روشنگری‌های حضرت زینب کبری(س) بهترین الگو و راهنما برای ماست.

وی با اشاره به اینکه دشمنان در واقعه کربلا تصور می‌کردند جریان حق و ولایت اهل‌بیت(ع) را برای همیشه پایان داده‌اند، افزود: به برکت مجاهدت‌ها و روشنگری‌های حضرت زینب کبری(س)، امروز پس از گذشت حدود ۱۴۰۰ سال، عظمت حادثه کربلا و حقانیت جبهه حق بیش از گذشته آشکار شده و جهان از بیانات و پیام‌های آن حضرت بهره‌مند می‌شود.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با بیان اینکه امروز کشور در عرصه‌های مختلف با جنگ مواجه است، اظهار کرد: در کنار جنگ نظامی، جنگ اقتصادی نیز در اوج خود قرار دارد و جنگ امنیتی هم جریان دارد؛ در چنین شرایطی باید اهمیت جهاد تبیین را به‌درستی درک کنیم.

کلانتری با طرح این پرسش که جهاد تبیین چه اهمیتی دارد، پاسخ داد: جهاد تبیین، سلاح اصلی و میدان اصلی مقابله با جنگ شناختی دشمن است. در جنگ نظامی، سلاح‌ها، موشک‌ها، هواپیماهای جنگی، رادارها و نیروهای نظامی در میدان حضور دارند، اما در جنگ شناختی، سلاح دشمن تحریف واقعیت و وارونه نشان دادن حقیقت است.

وی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند باطل را به‌جای حق بنشاند، جایگاه قاتل و شهید را جابه‌جا کند و با مشوش و متزلزل کردن ذهن مخاطب، باورهای او را هدف قرار دهد.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) تصریح کرد: هنگامی که باورهای یک انسان متزلزل شود، اراده و انگیزه او نیز آسیب می‌بیند و ممکن است دیگر توان و انگیزه لازم برای حضور در میدان مقابله با دشمن را نداشته باشد. این همان هدف جنگ شناختی است؛ یعنی متزلزل کردن باورها و منفعل ساختن انسان‌ها.

تبیین حقیقت، زمینه‌ساز استقرار ایمان و استقامت است

کلانتری با تبیین ماهیت جهاد تبیین گفت: در نقطه مقابل جنگ شناختی، جهاد تبیین قرار دارد؛ یعنی پرده‌برداری از حقیقت و به تصویر کشیدن واقعیت در برابر چشم مخاطب، با استفاده از بیان روشن، استدلال، تبیین دقیق و مثال‌های مناسب تا مخاطب به اقناع برسد.

وی با اشاره به ارتباط معرفت، ایمان و استقامت افزود: تبیین زمانی اثرگذار است که حقیقت به‌درستی برای مخاطب روشن شود و این معرفت در وجود انسان استقرار پیدا کند. ایمان و استقامت نیز با چنین شناختی ارتباط دارند؛ به‌گونه‌ای که انسان بر پایه باورهای خود در مسیر حق پایدار بماند.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) خاطرنشان کرد: پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، حضرت صدیقه کبری(س) در سخت‌ترین شرایط به روشنگری پرداختند و نمونه‌ای برجسته از شجاعت، زمان‌شناسی، فصاحت و بلاغت را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: با مطالعه خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا(س) و خطبه‌های حضرت زینب کبری(س)، می‌توان عمق این روشنگری‌ها و جایگاه تبیین در دفاع از حقیقت را درک کرد.

جهاد تبیین وظیفه تک‌تک افراد جامعه است

کلانتری با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در جهاد تبیین بیان کرد: نباید تصور کنیم که برای انجام جهاد تبیین حتماً باید جمعیت بزرگی در برابر ما نشسته باشند یا تریبونی گسترده در اختیار داشته باشیم؛ هر فرد می‌تواند برای یک نفر، برادر، دوست، همکلاسی یا همکار خود روشنگری کند.

وی افزود: جهاد تبیین یک وظیفه همگانی است و هر فرد می‌تواند متناسب با ظرفیت و موقعیت خود در این عرصه نقش‌آفرینی کند. اگر هرکدام از ما در محیط خانواده و میان دوستان و اطرافیان خود به تبیین درست حقایق بپردازیم، این جریان می‌تواند استمرار پیدا کند و به یک حرکت فراگیر اجتماعی تبدیل شود.

بازخوانی تاریخ برای شناخت تفاوت شرایط ایران امروز

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات تاریخی ایران و از دست رفتن بخش‌هایی از سرزمین کشور در دوره‌های گذشته اظهار کرد: برای شناخت واقعیت‌های امروز باید تاریخ را به‌درستی مطالعه کنیم و اجازه ندهیم روایت‌های تحریف‌شده، برداشت ما را از شرایط کشور تغییر دهند.

وی با اشاره به پیشروی نیروهای روسیه به سمت تهران در دوره‌های تاریخی گذشته و تحمیل قراردادهایی که به واگذاری بخش‌هایی از خاک ایران انجامید، گفت: در آن مقاطع، کشور با شرایطی روبه‌رو بود که نیروهای بیگانه به‌تدریج پیشروی می‌کردند و سرانجام دولت ایران به پذیرش قراردادهای تحمیلی وادار می‌شد.

کلانتری با مقایسه آن شرایط با وضعیت کنونی کشور افزود: باید توجه داشت که شرایط ایران امروز با گذشته تفاوت دارد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، ظرفیت‌های کشور و شرایط کنونی، درباره وضعیت ایران قضاوت کرد.

وی با اشاره به جایگاه رهبری در تحولات معاصر ایران، بر تفاوت شرایط امروز با دوره قاجار تأکید کرد و گفت: در تاریخ ایران، شرایط رهبری کشور در دوره‌های مختلف یکسان نبوده است؛ شناخت درست این تفاوت‌ها برای تحلیل واقعیت‌های امروز ضرورت دارد.

خطای محاسباتی دشمن و ضرورت شناخت ظرفیت‌های کشور

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در ادامه با اشاره به توان نظامی آمریکا و حضور ناوها و هواپیماهای جنگی این کشور در منطقه گفت: نباید قدرت نظامی آمریکا را صرفاً با ناوها و هواپیماهای آن ارزیابی کرد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر نگاه اعتقادی، ظرفیت‌های داخلی و آنچه نصرت الهی می‌داند، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند.

وی با انتقاد از برخی تحلیل‌ها درباره ضرورت تسلیم ایران در برابر آمریکا، تأکید کرد: ارزیابی شرایط کشور باید بر پایه شناخت دقیق واقعیت‌ها و ظرفیت‌های موجود باشد، نه بر اساس تصویری که دشمن یا جریان‌های همسو با روایت‌های آن ارائه می‌کنند.

کلانتری در ادامه، با اشاره به تجربه مذاکرات هسته‌ای و برجام، برخی وعده‌های سیاسی درباره رفع تحریم‌ها و دور شدن سایه جنگ از کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید تجربه‌های گذشته را بررسی کرد و نسبت به پیامدهای تحلیل‌ها و وعده‌هایی که درباره مسائل اساسی کشور مطرح می‌شود، هوشیار بود.

وی همچنین با اشاره به برخی تحولات سیاسی سال‌های گذشته، از جمله حوادث سال ۱۳۸۸ و اعتراضات و ناآرامی‌های بعدی، بر ضرورت توجه به پیوند میان روایت‌های سیاسی، برداشت‌های اجتماعی و شکل‌گیری باورهای عمومی تأکید کرد.

تبیین واقعیت‌ها در برابر روایت‌های تحریف‌شده

کلانتری با اشاره به حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید و نیز مطرح شدن آمارهایی درباره شمار افرادی که آمادگی خود را برای دفاع از کشور اعلام کرده‌اند، گفت: این نشانه‌ها باید در تحلیل شرایط جامعه مورد توجه قرار گیرند و نباید ظرفیت‌های اجتماعی و میزان همراهی مردم با کشور نادیده گرفته شود.

وی با انتقاد از تحلیل‌هایی که به گفته او، واقعیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های کشور را نادیده می‌گیرند، اظهار کرد: تصمیم‌گیری و قضاوت درباره آینده کشور باید بر شناخت دقیق واقعیت‌ها استوار باشد؛ زیرا بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی و پیامدهای تصمیم‌ها می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن خاطرنشان کرد: باید واقعیت‌ها را به‌درستی شناخت، از تحریف حقایق جلوگیری کرد و با تبیین مستدل و روشنگری مستمر، اجازه نداد باورهای جامعه تحت تأثیر روایت‌های نادرست قرار گیرد.