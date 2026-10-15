به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید باغات با اشاره به آغاز برداشت انار در شهرستان شاهرود اظهار کرد: عملیات برداشت این محصول از اواخر مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبان‌ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه میانگین تولید انار در باغات بارور شهرستان شاهرود ۲۴ تن در هکتار برآورد می‌شود، افزود: سطح کل باغات انار این شهرستان ۳۹۰ هکتار است که بیشترین میزان آن در بخش مرکزی و بیارجمند قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به تنوع ارقام انار در این منطقه تاکید کرد: ملس ساوه، رباب، نی‌ریز، بجستانی و ارقام ترش و شیرین محلی از مهم‌ترین ارقام تولیدی باغات انار شاهرود به شمار می‌روند.

مجنی با تأکید بر ضرورت افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی بیان کرد: محصولات درجه دو و سه انار در کارگاه های خانگی به فرآورده‌هایی مانند رب انار، آب انار، لواشک و ناردون تبدیل و روانه بازار می‌شوند؛ ظرفیتی که می‌تواند به رونق فعالیت‌های فرآوری و افزایش درآمد تولیدکنندگان محلی کمک کند.

وی همچنین مدیریت علمی باغات را از عوامل موثر بر افزایش کیفیت و کمیت محصول دانست و افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی، مدیریت آفات و بیماری‌ها، رعایت توصیه‌های تغذیه‌ای و استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری از جمله راهکارهای بهبود راندمان تولید و افزایش بازار پسندی انار است.

مجنی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول فنی در مراحل تولید و برداشت خاطرنشان کرد: توجه به روش های نوین باغداری و ارتقای کیفیت محصول می‌تواند زمینه عرضه بهتر انار شاهرود به بازار و افزایش ارزش اقتصادی این محصول را فراهم کند