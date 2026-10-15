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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

برداشت ۸ هزار تن انار از باغات شاهرود پیش‌بینی شد

برداشت ۸ هزار تن انار از باغات شاهرود پیش‌بینی شد

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از آغاز برداشت انار از ۳۳۸ هکتار باغ بارور این شهرستان خبر داد و گفت: طبق برآوردها، امسال هشت هزار و ۱۴۰ تن انار برداشت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید باغات با اشاره به آغاز برداشت انار در شهرستان شاهرود اظهار کرد: عملیات برداشت این محصول از اواخر مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبان‌ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه میانگین تولید انار در باغات بارور شهرستان شاهرود ۲۴ تن در هکتار برآورد می‌شود، افزود: سطح کل باغات انار این شهرستان ۳۹۰ هکتار است که بیشترین میزان آن در بخش مرکزی و بیارجمند قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به تنوع ارقام انار در این منطقه تاکید کرد: ملس ساوه، رباب، نی‌ریز، بجستانی و ارقام ترش و شیرین محلی از مهم‌ترین ارقام تولیدی باغات انار شاهرود به شمار می‌روند.

مجنی با تأکید بر ضرورت افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی بیان کرد: محصولات درجه دو و سه انار در کارگاه های خانگی به فرآورده‌هایی مانند رب انار، آب انار، لواشک و ناردون تبدیل و روانه بازار می‌شوند؛ ظرفیتی که می‌تواند به رونق فعالیت‌های فرآوری و افزایش درآمد تولیدکنندگان محلی کمک کند.

وی همچنین مدیریت علمی باغات را از عوامل موثر بر افزایش کیفیت و کمیت محصول دانست و افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی، مدیریت آفات و بیماری‌ها، رعایت توصیه‌های تغذیه‌ای و استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری از جمله راهکارهای بهبود راندمان تولید و افزایش بازار پسندی انار است.

مجنی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول فنی در مراحل تولید و برداشت خاطرنشان کرد: توجه به روش های نوین باغداری و ارتقای کیفیت محصول می‌تواند زمینه عرضه بهتر انار شاهرود به بازار و افزایش ارزش اقتصادی این محصول را فراهم کند

کد مطلب 6978681

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