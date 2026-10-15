  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

لزوم توجه به معیشت و جایگاه قانونی آتش‌نشانان

لزوم توجه به معیشت و جایگاه قانونی آتش‌نشانان

مشهد- شهردار مشهد بر ضرورت توجه به معیشت، رفاهیات و جایگاه قانونی آتش‌نشانانی که در راه خدمت به مردم جان خود را از دست می‌دهند، تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه آتش نشانی با تأکید بر جایگاه والای آتش‌نشانان در حفظ جان و مال شهروندان، توسعه زیرساخت‌های ایمنی، افزایش تعداد ایستگاه‌ها، تقویت نیروی انسانی و ارتقای امکانات عملیاتی را از محورهای مهم مدیریت شهری دانست.

شهردار مشهد گفت: آتش‌نشانان از جمله نیروهای ایثارگری هستند که در شرایطی که دیگران از خطر فاصله می‌گیرند، برای نجات جان و مال مردم به دل حادثه می‌زنند؛ آن هم بدون آنکه الزاماً هیچ ارتباط خانوادگی با حادثه‌دیدگان داشته باشند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، بر ضرورت توجه به معیشت، رفاهیات و جایگاه قانونی آتش‌نشانانی که در راه خدمت به مردم جان خود را از دست می‌دهند، تأکید کرد.

شهردار مشهد اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که ملت ایران در کنار یکدیگر برای دفاع از سرزمین، پرچم، نظام و ارزش‌های خود ایستاده‌اند.

کد مطلب 6978682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها