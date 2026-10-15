به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه آتش نشانی با تأکید بر جایگاه والای آتش‌نشانان در حفظ جان و مال شهروندان، توسعه زیرساخت‌های ایمنی، افزایش تعداد ایستگاه‌ها، تقویت نیروی انسانی و ارتقای امکانات عملیاتی را از محورهای مهم مدیریت شهری دانست.

شهردار مشهد گفت: آتش‌نشانان از جمله نیروهای ایثارگری هستند که در شرایطی که دیگران از خطر فاصله می‌گیرند، برای نجات جان و مال مردم به دل حادثه می‌زنند؛ آن هم بدون آنکه الزاماً هیچ ارتباط خانوادگی با حادثه‌دیدگان داشته باشند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، بر ضرورت توجه به معیشت، رفاهیات و جایگاه قانونی آتش‌نشانانی که در راه خدمت به مردم جان خود را از دست می‌دهند، تأکید کرد.

شهردار مشهد اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که ملت ایران در کنار یکدیگر برای دفاع از سرزمین، پرچم، نظام و ارزش‌های خود ایستاده‌اند.