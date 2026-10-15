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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

بهره برداری از اولین سامانه آشکارسازی در بوشهر

بهره برداری از اولین سامانه آشکارسازی در بوشهر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از بهره برداری از اولین سامانه آشکارسازی در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به رو نمایی و بهره برداری از اولین سامانه پیشرفته آشکار ساز ایکس ری پلیس امنیت اقتصادی در راستای انجام بهتر و سریعتر فرایند کنترل و بررسی محموله های تجاری در ایست و بازرسی صلاحی شهرستان دشستان استان بوشهر اظهار داشت : این ایست و بازرسی به عنوان یکی از سه ایستگاه های اصلی استان بوشهر در مسیر ارتباطی استانهای جنوبی به مرکز کشور قرار دارد و نقش کلیدی و مهمی در کنترل تردد خودروهای سنگین و کشف محموله های قاچاق ایفا می کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با نصب این سامانه امکان کنترل سریعتر و غیر تماسی محموله خودروهای سنگین ایجاد شده است، افزود: بهره گیری از فن آوریهای نوین و همچنین استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی بطور جد در دستور کار فراجا و به خصوص مجموعه پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.

وی کرد: با توجه به حجم و تنوع محموله های تجاری در حوزه های صادرات و واردات بطور قطع کنترل و بازرسی این محموله ها دیگر با روشهای سنتی بطور مطلوب امکان پذیر نیست از این رو باید از امکانات و رات روز بهره برداری کرد که در این زمینه تجهیز این ایستگاه و دیگر ایستگاههاها و گلوگاه های تردد محموله های تجاری در دستور کار قرار دارد.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه با بهره گیری از این سامانه ها دقت و سرعت پلیس در انجام ماموریت های تعیین شده بالا میرود و موجب ارتقا توان عملیاتی و فنی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد، خاطرنشان کرد: بهره گیری از این سامانه ها همچنین به نفع تجار و فعالان اقتصادی است و میتواند زمینه ترخیص سریعتر کالا را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: این سامانه از جمله سامانه های پر سرعت کامیونی میباشد که یک خودروی سنگین را در زمان ۱۵ ثانیه تا یک دقیقه با دقت بالا و بطور کامل اسکن نماید .

رحیمی با اشاره به اینکه به دنبال تجهیز همه گلوگاه ها و ایستگاه های اصلی ترانزیت کالا به تجهیزات مدرن از جمله سامانه های ایکس ری و ... هستیم، گفت: به زودی یک دستگاه ایکس ری در ایست و بازرسی پل زال - اندیمشک نصب و رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 6978684
زهرا ناری

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