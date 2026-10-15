بهره برداری از اولین سامانه آشکارسازی در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به رو نمایی و بهره برداری از اولین سامانه پیشرفته آشکار ساز ایکس ری پلیس امنیت اقتصادی در راستای انجام بهتر و سریعتر فرایند کنترل و بررسی محموله های تجاری در ایست و بازرسی صلاحی شهرستان دشستان استان بوشهر اظهار داشت : این ایست و بازرسی به عنوان یکی از سه ایستگاه های اصلی استان بوشهر در مسیر ارتباطی استانهای جنوبی به مرکز کشور قرار دارد و نقش کلیدی و مهمی در کنترل تردد خودروهای سنگین و کشف محموله های قاچاق ایفا می کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با نصب این سامانه امکان کنترل سریعتر و غیر تماسی محموله خودروهای سنگین ایجاد شده است، افزود: بهره گیری از فن آوریهای نوین و همچنین استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی بطور جد در دستور کار فراجا و به خصوص مجموعه پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.

وی کرد: با توجه به حجم و تنوع محموله های تجاری در حوزه های صادرات و واردات بطور قطع کنترل و بازرسی این محموله ها دیگر با روشهای سنتی بطور مطلوب امکان پذیر نیست از این رو باید از امکانات و رات روز بهره برداری کرد که در این زمینه تجهیز این ایستگاه و دیگر ایستگاههاها و گلوگاه های تردد محموله های تجاری در دستور کار قرار دارد.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه با بهره گیری از این سامانه ها دقت و سرعت پلیس در انجام ماموریت های تعیین شده بالا میرود و موجب ارتقا توان عملیاتی و فنی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد، خاطرنشان کرد: بهره گیری از این سامانه ها همچنین به نفع تجار و فعالان اقتصادی است و میتواند زمینه ترخیص سریعتر کالا را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: این سامانه از جمله سامانه های پر سرعت کامیونی میباشد که یک خودروی سنگین را در زمان ۱۵ ثانیه تا یک دقیقه با دقت بالا و بطور کامل اسکن نماید .

رحیمی با اشاره به اینکه به دنبال تجهیز همه گلوگاه ها و ایستگاه های اصلی ترانزیت کالا به تجهیزات مدرن از جمله سامانه های ایکس ری و ... هستیم، گفت: به زودی یک دستگاه ایکس ری در ایست و بازرسی پل زال - اندیمشک نصب و رونمایی خواهد شد.