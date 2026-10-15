به گزارش خبرگزاری مهر، جلال‌الدین امیری، در نشست مشترک با مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان و جمعی از مدیران این مجموعه، از اقدامات و برنامه‌های دانشگاه برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، تقویت نیروی انسانی و بهبود خدمات سلامت در استان خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی ۱۸ ماه گذشته برای ارتقای شاخص‌های سلامت و اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و خدمات دانشگاه در حوزه بهداشت و درمان، مقرر شده است با تشکیل قرارگاه رسانه‌ای و تدوین پیوست رسانه‌ای، اطلاع‌رسانی درباره خدمات، اقدامات و دستاوردهای نظام سلامت استان با اثربخشی بیشتری دنبال شود.

امیری با تأکید بر نقش رسانه ملی در افزایش امید اجتماعی و ارتقای سواد سلامت افزود: استفاده از ظرفیت صداوسیما برای اطلاع‌رسانی دقیق درباره خدمات درمانی، طرح‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه، ضرورتی مهم برای تقویت ارتباط با مردم و پاسخ‌گویی به مطالبات آنان است.

اخذ مجوز جدید استخدام پرستاران و برنامه‌ریزی برای کاهش معوقات

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به مطالبات جامعه پرستاری و ضرورت بهبود شرایط شغلی این گروه اظهار کرد: در آستانه روز پرستار، موضوع پرداخت مطالبات و بهبود وضعیت استخدامی پرستاران در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر فاصله پرداخت مطالبات به پنج ماه رسیده و برنامه دانشگاه این است که با تأمین منابع مالی و تسریع در بررسی اسناد بیمه‌ای، این فاصله به سه ماه کاهش یابد.

امیری از دریافت مجوز جدید برای استخدام نیروهای پرستاری خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری معاونت توسعه و اداره‌کل منابع انسانی، مجوز مناسبی برای جذب پرستاران اخذ شده است که جزئیات و مراحل اجرایی آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در اجرای این برنامه، شهرهایی که با کمبود بیشتری در نیروی پرستاری مواجه هستند، در اولویت قرار می‌گیرند و تلاش می‌کنیم در مجوزهای استخدامی آینده نیز توجه ویژه‌ای به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این حوزه داشته باشیم.

اختصاص ۲.۲ همت اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای توسعه زیرساخت‌های درمانی استان بیان کرد: در سال جاری و در پی سفر رئیس‌جمهور، در مجموع ۲.۲ همت اعتبار برای بیمارستان‌های استان در نظر گرفته شده است که می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد طرح‌های عمرانی حوزه سلامت ایفا کند.

امیری با تشریح آخرین وضعیت بیمارستان‌های کوهدشت و گهر دورود اظهار کرد: این دو پروژه که پیش‌تر از برنامه زمان‌بندی عقب بودند، طی سال گذشته پیشرفت مناسبی داشته‌اند و روند اجرایی آن‌ها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: با تداوم تأمین منابع مالی و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، هدف‌گذاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بهره‌برداری از بیمارستان‌های کوهدشت و گهر دورود در سال ۱۴۰۶ است.

تسریع در تکمیل بیمارستان نیایش با رفع موانع اجرایی

امیری درباره آخرین وضعیت بیمارستان نیایش نیز گفت: با وجود پیشرفت قابل‌توجه این پروژه، روند اجرای برخی بخش‌ها با کندی مواجه شده است؛ ازاین‌رو، پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی با همکاری استانداری، پیمانکاران و مجموعه‌های مرتبط در حال انجام است.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با رفع موانع موجود، عملیات اجرایی بخش‌های باقی‌مانده بیمارستان نیایش با سرعت بیشتری دنبال شود و زمینه تکمیل این پروژه فراهم آید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین از اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی بیمارستان‌های در دست احداث خبر داد و افزود: از سال گذشته، گروهی مسئول پیگیری چارت سازمانی و تأمین تجهیزات بیمارستانی شده‌اند تا هم‌زمان با تکمیل پروژه‌های عمرانی، مقدمات تجهیز و راه‌اندازی این مراکز نیز فراهم شود.

تأمین اعتبار برای ساخت ۵۹ خانه بهداشت در لرستان

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای تأمین اعتبار و اجرای طرح ساخت ۵۹ خانه بهداشت در استان خبر داد و گفت: اعتبار اولیه این طرح‌ها از وزارت بهداشت دریافت شده است و بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ۳۵ درصد و خیران سلامت نیز ۱۵ درصد از منابع مورد نیاز را تأمین خواهند کرد.

امیری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بخشی از این طرح‌ها افزود: تعدادی از پروژه‌ها پس از برگزاری مناقصه به پیمانکاران واگذار شده و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است؛ بااین‌حال، در برخی مناطق محدودیت‌هایی در زمینه تأمین زمین وجود دارد که پیگیری برای رفع آن‌ها ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق مختلف استان تصریح کرد: با توجه به اهمیت این طرح‌ها و تأکید مسئولان ملی بر تسریع در اجرای آن‌ها، تلاش می‌کنیم خانه‌های بهداشت پیش‌بینی‌شده در بازه زمانی یک‌ساله به بهره‌برداری برسند.

قدردانی از حمایت‌های نماینده دورود و ازنا در مجلس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری‌ها و حمایت‌های لک‌علی‌آبادی، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قدردانی کرد.

وی نقش این حمایت‌ها را در توسعه زیرساخت‌های سلامت، پیگیری مطالبات مردم و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی استان کم‌نظیر توصیف کرد و بر اهمیت استمرار تعامل میان دانشگاه، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی برای رفع نیازهای حوزه سلامت تأکید داشت.

تأکید بر تداوم همکاری دانشگاه علوم پزشکی و صداوسیما

امیری در پایان با قدردانی از همراهی و حمایت صداوسیمای مرکز لرستان، بر تداوم همکاری‌های مشترک برای انعکاس خدمات و دستاوردهای حوزه سلامت، ارتقای آگاهی عمومی و دسترسی مردم به اطلاعات دقیق، معتبر و تخصصی تأکید کرد.

وی تعامل سازنده میان دانشگاه علوم پزشکی و رسانه ملی را فرصتی ارزشمند برای افزایش آگاهی جامعه، تقویت اعتماد عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف درباره برنامه‌ها و اقدامات نظام سلامت استان دانست.