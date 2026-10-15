به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا ظهر پنجشنبه در رزمایش «جان‌فدایان» ماسال با قدردانی از حضور مردم اظهار کرد: مردم سرافراز ماسال و شاندرمن، همگام با مردم استان گیلان و سراسر کشور، با حضور خود نشان دادند که برای دفاع از انقلاب، کشور و صیانت از شرف و ناموس خود آمادگی دارند.

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در این رزمایش افزود: این حضور، اقدامی بزرگ و ماندگار است که نشان‌دهنده عزم مردم برای دفاع از کشور و ارزش‌های آن است.

فرمانده سپاه ناحیه ماسال با اشاره به تحولات منطقه‌ای و آنچه تهدیدهای دشمنان خواند، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف خود دست نیافته‌اند و به گفته وی، در آینده نیز به اهداف مورد نظر خود نخواهند رسید.

پارسا با بیان اینکه به اعتقاد وی، دشمنان در کنار اقدامات نظامی، عرصه اقتصادی را نیز برای فشار بر مردم دنبال می‌کنند، تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند با فشارهای اقتصادی، تاب‌آوری ملت ایران را کاهش دهد، اما مردم با حضور و همبستگی خود نشان داده‌اند که برای دفاع از کشور آمادگی دارند.

وی در ادامه با هشدار نسبت به هرگونه اقدام خصمانه جدید علیه ایران اظهار کرد: هرگونه ماجراجویی جدید دشمن می‌تواند به شکست اهداف آن منجر شود.

فرمانده سپاه ناحیه ماسال همچنین حضور مردم در رزمایش «جان‌فدایان» را نشانه‌ای از همبستگی و آمادگی آنان برای دفاع از امنیت و استقلال کشور دانست و بر اهمیت مشارکت مردمی در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.

رزمایش «جان‌فدایان» در ماسال و شاندرمن در حالی برگزار شد که حضور اقشار مختلف مردم در این برنامه، محور اصلی اظهارات فرمانده سپاه ناحیه ماسال درباره همبستگی ملی و آمادگی مردمی برای دفاع از کشور بود.