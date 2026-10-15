ساماندهی مجالس ترحیم در بقاع متبرکه قزوین در دستور کار قرار گرفت

میثم عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بقاع متبرکه و امامزادگان به دلیل جایگاه معنوی و نقش آن‌ها در ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، باید میزبان مراسمی متناسب با قداست و شأن این اماکن باشند؛ از این رو، ساماندهی مجالس ترحیم و سوگواری در این مراکز در دستور کار معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان قرار گرفته است.

وی افزود: در اجرای این برنامه، ضمن احترام به صاحبان عزا و رعایت آداب متعارف مردم، بر ضرورت انطباق محتوای مراسم با آموزه‌های دینی و حفظ حرمت فضای بقاع متبرکه تأکید می‌شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به محورهای مورد توجه در این ساماندهی گفت: شیوه اجرای مراسم، نحوه استفاده از تجهیزات صوتی، ابزار و آلات به‌کاررفته در مجالس، محتوای مداحی‌ها و چگونگی برگزاری برنامه‌های سوگواری بررسی و مدیریت خواهد شد تا از اقداماتی که با شأن معنوی این اماکن و فرهنگ اصیل عزاداری اسلامی مغایرت دارد، جلوگیری شود.

عباسپور هدف از این اقدام را ایجاد رویه‌ای هماهنگ در مدیریت مجالس ترحیم، ارتقای کیفیت برنامه‌های مذهبی و پیشگیری از رفتارهای مغایر با عرف و ضوابط دینی عنوان کرد و افزود: بقاع متبرکه علاوه بر کارکرد زیارتی، ظرفیت مهمی برای تقویت فرهنگ قرآنی، ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و یادآوری آموزه‌های دینی دارند.

وی با تأکید بر مسئولیت هیئت‌امنا، مدیران اجرایی و متولیان بقاع متبرکه در اجرای این برنامه تصریح کرد: این مجموعه‌ها باید با رعایت ضوابط ابلاغی و نظارت بر روند برگزاری مراسم، از اجرای برنامه‌های مغایر با شئون اسلامی و جایگاه معنوی امامزادگان جلوگیری کنند.

معاون فرهنگی اوقاف قزوین تأکید کرد: ساماندهی مجالس ترحیم به معنای جلوگیری از برگزاری این مراسم یا نادیده گرفتن سنت‌های متعارف مردم نیست، بلکه هدف آن است که ضمن تکریم درگذشتگان و همدردی با بازماندگان، مجالس در فضایی متناسب با حرمت این اماکن و با تأکید بر مفاهیمی همچون صبر، تسلیت اسلامی، معاد و معارف دینی برگزار شود.

عباسپور ابراز امیدواری کرد با همراهی هیئت‌امنا، مدیران بقاع، مداحان، سخنرانان و خانواده‌های صاحبان عزا، زمینه برگزاری مجالسی متناسب با جایگاه معنوی بقاع متبرکه و امامزادگان در استان قزوین فراهم شود.