همکاری صداوسیما و دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای ارتقای سواد سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد فاتحی، در نشست هم‌اندیشی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، معاونان و مدیران ارشد این دانشگاه، بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه اطلاع‌رسانی سلامت، آگاهی‌بخشی عمومی و تولید برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ای تأکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به نقش رسانه ملی در آگاهی‌بخشی و ارتقای سلامت جامعه اظهار کرد: صداوسیمای مرکز لرستان در چارچوب مأموریت‌های خود همواره تلاش کرده است با اطلاع‌رسانی دقیق درباره خدمات و فعالیت‌های حوزه سلامت، زمینه افزایش اعتماد عمومی، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و ارتقای سطح سلامت مردم را فراهم کند.

همکاری بین‌بخشی برای پاسخ‌گویی بهتر به مطالبات مردم

مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌بخشی افزود: درصدد هستیم با ایجاد فضای همکاری مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی، صداوسیما و سایر دستگاه‌های مرتبط، از ظرفیت‌های موجود برای اطلاع‌رسانی مؤثرتر و پاسخ‌گویی مناسب‌تر به نیازها و مطالبات مردم استفاده کنیم.

فاتحی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در حوزه سلامت و رسانه تصریح کرد: تشکیل و تقویت قرارگاه مشترک بهداشت، درمان، سلامت و رسانه ملی در استان می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی ظرفیت‌ها، هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و تدوین برنامه‌های رسانه‌ای مشترک و هدفمند باشد.

به گفته وی، تقویت این همکاری‌ها می‌تواند به انسجام بیشتر در اطلاع‌رسانی تخصصی، انتقال دقیق‌تر پیام‌های حوزه سلامت و افزایش اثربخشی برنامه‌های آگاهی‌بخش منجر شود.

امیدآفرینی و انعکاس دستاوردهای نظام سلامت

وی امیدآفرینی، پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی و انعکاس دستاوردها و خدمات حوزه سلامت را از اولویت‌های همکاری میان صداوسیما و دانشگاه علوم پزشکی لرستان برشمرد و گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل مستمر باید زمینه انتشار اخبار امیدبخش، افزایش آگاهی عمومی و تقویت ارتباط میان مردم و مجموعه نظام سلامت فراهم شود.

فاتحی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره خدمات و فعالیت‌های حوزه سلامت، علاوه بر آگاهی‌بخشی، می‌تواند به شناخت بهتر ظرفیت‌های موجود و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

تولید برنامه‌های مشترک برای ارتقای سواد سلامت

مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی استان، توسعه تولیدات مشترک رسانه‌ای را یکی از زمینه‌های مهم همکاری دو مجموعه دانست و پیشنهاد داد برنامه‌های مشترک رادیویی و تلویزیونی با مشارکت این دانشگاه بیش از گذشته گسترش یابد.

وی افزود: بهره‌گیری از دانش و تجربه اعضای هیئت علمی، متخصصان و کارشناسان حوزه سلامت در تولید برنامه‌های رسانه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سواد سلامت جامعه، اصلاح باورهای نادرست، پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش آگاهی مردم درباره شیوه‌های صحیح مراقبت از سلامت داشته باشد.

فاتحی همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت کارشناسان دانشگاه در تولید محتوای آموزشی و تخصصی تأکید کرد تا پیام‌های سلامت با دقت علمی و متناسب با نیازهای مخاطبان به جامعه منتقل شود.

استمرار تعاملات برای ارتقای سلامت مردم لرستان

این نشست با تأکید بر استمرار تعاملات دوجانبه میان صداوسیمای مرکز لرستان و دانشگاه علوم پزشکی استان به کار خود پایان داد.

توسعه برنامه‌های مشترک آموزشی و رسانه‌ای، تقویت اطلاع‌رسانی تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی دو مجموعه، از محورهای اصلی مطرح‌شده در این نشست بود؛ محورهایی که با هدف افزایش آگاهی عمومی و کمک به ارتقای سلامت مردم استان لرستان دنبال می‌شود.