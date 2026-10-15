به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام بررسی‌های اطلاعاتی درباره فعالیت یک زوج کلاهبردار، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی مأموران نشان داد این زوج که ساکن یکی از شهرهای پایتخت بودند، قصد داشتند با استفاده از اقلام تقلبی، طلافروشان را فریب داده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری کنند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مسیر تردد متهمان، خودروی سواری اطلس آنان را در یکی از شهرهای بزرگ استان متوقف کردند و هر دو متهم را دستگیر کردند.

خورشاد با اشاره به اقلام کشف‌شده از خودروی متهمان گفت: در جریان این عملیات، ۲۰۰ قطعه ایران‌چک تقلبی ۲۰۰ هزار تومانی، ۴۰۰ دلار جعلی، یک شمش تقلبی، سه النگو و یک ربع‌سکه با ضرب جعلی و ظاهری مشابه نمونه‌های اصلی کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر پیگیری پرونده از سوی پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی در خصوص متهمان و بررسی ابعاد احتمالی فعالیت مجرمانه آنان در دستور کار قرار دارد.