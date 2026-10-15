به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌شرقی که با حضور مدیران، نخبگان و فعالان اقتصادی استان برگزار شد، با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار کشور اظهار کرد: ملت ایران در طول ۴۸ سال گذشته با فشارها و توطئه‌های متعددی روبه‌رو بوده، اما وحدت، انسجام و خودباوری مردم موجب شده است نقشه‌های دشمنان برای تضعیف و فروپاشی کشور به نتیجه نرسد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمنان تصور می‌کردند با محدود کردن مسیرهای ارتباطی، اعمال فشار بر راه‌های دریایی و هوایی و هدف قرار دادن فرماندهان و مدیران کشور می‌توانند ایران را با بحران فراگیر مواجه کنند، افزود: هدف آن‌ها ایجاد اختلال در اداره کشور، توقف فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری نارضایتی اجتماعی بود؛ اما مردم، تولیدکنندگان، کارآفرینان و اصناف با ایستادگی و تلاش خود اجازه ندادند این برنامه‌ها محقق شود.

وی تأکید کرد: با تکیه بر توان داخلی و همراهی مردم، نیازهای کشور را تأمین می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد نیت شوم دشمنان برای فلج کردن تولید و مختل کردن فعالیت‌های کشور به نتیجه برسد.

تفویض اختیار به استان‌ها؛ راهکار تقویت مدیریت محلی

پزشکیان با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران استانی و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت گفت: مدیران استان‌ها نباید برای حل همه مسائل منتظر تصمیم‌گیری در تهران بمانند. مدیران محلی از توانایی و ظرفیت لازم برای مدیریت مسائل منطقه خود برخوردارند و باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود.

وی افزود: تفاوتی میان توان مدیریتی پایتخت و استان‌ها وجود ندارد و اگر باور کنیم که با تکیه بر ظرفیت‌های خود می‌توانیم مسائل را حل کنیم، زمینه تغییرات اساسی در اداره کشور فراهم می‌شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های انسانی، علمی و اقتصادی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: چه در تبریز و چه در مراغه، جلفا، اهر و دیگر مناطق کشور باشیم، باید به توانایی‌های خود اعتماد کنیم. تجربه نشان داده است که با اراده و استفاده از امکانات موجود، می‌توان برای مشکلات راه‌حل پیدا کرد یا مسیر تازه‌ای ساخت.

پزشکیان ادامه داد: رویکرد دولت باید بر این مبنا باشد که با اتکا به مردم، دانشگاهیان، نخبگان و منابع موجود کشور، مسائل را حل کنیم. آب، خاک، نیروی انسانی و ظرفیت‌های علمی و اقتصادی ایران، امکان عبور از بسیاری از مشکلات را فراهم می‌کند؛ مشروط بر اینکه این ظرفیت‌ها به‌درستی شناسایی و به کار گرفته شوند.

احیای مساجد و شکل‌گیری مدیریت محله‌محور

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده درباره احیای نقش مساجد و استقرار مدیریت محله‌محور، بر ضرورت تقویت مشارکت مردم در اداره امور محلی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در صدر اسلام، مسجد یکی از کانون‌های اصلی رسیدگی به مسائل مردم بود و امروز نیز می‌توان با احیای کارکردهای اجتماعی مساجد، زمینه حل بخشی از مشکلات محلات را با مشارکت مستقیم مردم فراهم کرد.

پزشکیان افزود: مسائل مربوط به آموزش، معیشت، اشتغال، سلامت و خدمات عمومی باید با حضور مردم و استفاده از ظرفیت‌های محلی پیگیری شود. شوراهای شهر، مساجد، گروه‌های مردمی و دیگر نهادهای محلی می‌توانند در شناسایی نیازها، اولویت‌بندی مسائل و اجرای راهکارها نقش مؤثری داشته باشند.

وی تأکید کرد: مدیریت محله‌محور و مسجدمحور به معنای استفاده از توان مردم برای حل مسائل واقعی زندگی آنان است؛ رویکردی که می‌تواند فاصله میان تصمیم‌گیری‌های اداری و نیازهای روزمره شهروندان را کاهش دهد و زمینه مشارکت بیشتر مردم در اداره جامعه را فراهم کند.

تلاش برای جلوگیری از توقف تولید در زمستان

پزشکیان با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های گازی کشور در جریان حملات اخیر گفت: حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور بر اثر این حملات آسیب دید؛ موضوعی که در کنار ناترازی پیشین حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی، فشار مضاعفی بر تأمین انرژی کشور وارد کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از زیرساخت‌های آسیب‌دیده تاکنون بازیابی شده است، افزود: باید با همکاری مردم، اصناف، مدیران استانی و فعالان اقتصادی، برای عبور از محدودیت‌های انرژی برنامه‌ریزی کنیم تا در فصل زمستان، فعالیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با اختلال جدی مواجه نشود.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: تأمین پایدار انرژی برای استمرار فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی اهمیت اساسی دارد و باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، از توقف چرخه تولید و بروز اختلال در تأمین آب، برق و گاز مورد نیاز کارخانه‌ها جلوگیری شود.

پزشکیان همچنین از همراهی اصناف، فعالان اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان و صنعتگران قدردانی کرد و گفت: دولت در کنار تولیدکنندگان قرار دارد و تلاش‌های فعالان اقتصادی برای حفظ چرخه تولید در شرایط دشوار، شایسته قدردانی است.

تجلیل از نیروهای مسلح و همراهی مردم

رئیس‌جمهور در ادامه با قدردانی از نیروهای نظامی، امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج مردمی اظهار کرد: نیروهای مدافع کشور و فرماندهان نظامی در شرایط دشوار، عملکردی قابل توجه از خود نشان دادند و برای دفاع از ایران از جان خود مایه گذاشتند.

وی با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی افزود: ایستادگی نیروهای مدافع کشور در کنار حضور و همراهی مردم، نقش مهمی در خنثی‌سازی برنامه‌های دشمنان داشته است و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این ظرفیت‌ها توانسته است در برابر فشارها مقاومت کند.

پزشکیان همچنین با اشاره به صبر و همراهی مردم در شرایط دشوار کشور گفت: حضور به‌موقع و هوشمندانه مردم، نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه کرد. مسئولان نیز با وجود کاستی‌ها و مشکلات موجود، وظیفه دارند با تمام توان برای رفع نیازهای مردم تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان خود را در برابر مردم پاسخگو می‌دانند و از وجود مشکلات و نارسایی‌ها آگاه هستند؛ با این حال، همدلی و همراهی مردم، سرمایه‌ای اساسی برای عبور از شرایط دشوار و پیشبرد امور کشور به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور در پایان بر ضرورت تقویت خودباوری ملی، استفاده از ظرفیت‌های بومی، افزایش اختیارات مدیران استانی و مشارکت سازمان‌یافته مردم در اداره محلات تأکید کرد و این رویکردها را از محورهای مهم حل مشکلات و حفظ پویایی تولید و اقتصاد کشور دانست.