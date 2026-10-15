به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب مکی‌زاده ظهر پنجشنبه در بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان قم با اشاره به جایگاه اجتماعات مردمی در تقویت همبستگی ملی اظهار کرد: برگزاری چنین گردهمایی‌هایی بیانگر روحیه دینی، ولایی و شهیدپرور مردم قم است که همواره در مسیر پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا گام برداشته‌اند.



وی افزود: ملت ایران با تکیه بر ایمان، غیرت و استواری خود در برابر دشمنان ایستادگی کرده و اجازه نداده است توطئه‌هایی که با هدف تضعیف کشور و تجزیه ایران دنبال می‌شود، به نتیجه برسد.



پدر دانش‌آموز شهیده زینب مکی‌زاده با اشاره به استمرار حضور مردم در اجتماعات شبانه کشور گفت: برگزاری این تجمعات در بیش از ۲۲۰ شب، جلوه‌ای از پایبندی مردم ایران به کشور و ایستادگی آنان در برابر تهدیدهای دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان است.



مکی‌زاده با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا تصریح کرد: گرامیداشت نام و خاطره شهیدان، مسئولیتی همگانی است و پاسداشت این سرمایه معنوی، جایگاه ویژه‌ای در حفظ ارزش‌های جامعه دارد.



اجتماعات مردمی یاد شهدا را زنده نگه می‌دارد



وی با اشاره به برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در فضایی آمیخته با یاد و نام شهدای دانش‌آموز میناب اظهار کرد: یکی از راه‌های ماندگارکردن یاد و خاطره شهدا، برگزاری مراسم و گردهمایی‌هایی است که در آن‌ها نام و آرمان‌های این عزیزان گرامی داشته می‌شود.



پدر شهیده زینب مکی‌زاده با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و حاضران در جشنواره افزود: خیرین مدرسه‌ساز با فعالیت در حوزه تعلیم و تربیت، در خط مقدم خدمت فرهنگی به جامعه قرار دارند و تلاش‌های آنان در فراهم‌کردن زمینه آموزش نسل آینده، اقدامی ارزشمند است.



مکی‌زاده همچنین با اشاره به شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب، از همراهی و حضور خیرین و مسئولان در این مراسم قدردانی کرد و یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را گرامی داشت.