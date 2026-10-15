آغاز انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی خارج از اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رأی‌گیری برای انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) امروز پنج‌شنبه در نمایندگی‌ های دیپلماتیک این رژیم خارج از مرزهای اراضی اشغالی فلسطین آغاز شد.

این رویداد حدود ۲ هفته پیش از روز اصلی انتخاباتی برگزار می شود که برای ۲۷ اکتبر برنامه‌ریزی شده است.

رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل گزارش داد که با آغاز رأی‌گیری در نمایندگی‌های دیپلماتیک اشغالگران قدس در جهان، نخستین آرا برای انتخابات سال ۲۰۲۶ این رژیم کودک کش در طول شب به صندوق‌ها ریخته شد.

دوره رأی‌گیری برای کارکنان دیپلماتیک مستقر در خارج و اعضای خانواده‌هایشان حدود ۳۰ ساعت به طول می‌انجامد و هر سفارتخانه در ساعات روز همان منطقه، درهای خود را برای اخذ رأی می‌گشاید.

به گفته این رسانه، ۱۰۱ شعبه اخذ رأی در ۹۹ نمایندگی دیپلماتیک فعال خواهند بود که به حدود ۴۸۰۰ رأی‌دهنده واجد شرایط امکان می‌دهد تا آرای خود را به صندوق بیندازند.