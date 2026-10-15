به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های متنوع فرهنگی به مناسبت هفته ملی کودک با حضور پرشور کودکان، نوجوانان و اعضای کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) به همت مسئولان این کتابخانه عمومی طراحی و اجرا شد و کودکان و نوجوانان در قالب فعالیت‌های متنوعی از جمله مسابقه نقاشی براساس کتاب «حیوانات در پاییز»، اجرای نمایشنامه، قصه‌گویی و قصه‌خوانی از کتاب «سارا و شب پرستاره»، مسابقه چیدن پازل و بازی‌های گروهی و سرگرم‌کننده حضور یافتند.

معرفی و معارفه ۲ کتاب «شکرگزاری» نوشته مایلین ماندی و «۱۰۱ بازی جدید مهارت‌های زندگی برای بچه‌ها» اثر برتی بیگروبی با ترجمه حسین فدایی از دیگر بخش‌های این برنامه بود که با هدف آشنایی کودکان با مفاهیم شکرگزاری و روش‌های آن و همچنین آشنایی با بازی‌های متنوع و مهارت‌آمیز برگزار شد.

مسئول کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) شهر مهاجران در حاشیه این برنامه‌ها ضمن گرامیداشت هفته ملی کودک اهمیت توجه به کودکان را یکی از ارکان اساسی تعلیم و تربیت سالم جامعه دانست و اظهار کرد: کودکان لایه‌های حساس و آسیب‌پذیر جامعه هستند که نیازمند توجه و همراهی بزرگ‌ترها در فرآیند رشد و شخصیت‌یابی خود می‌باشند.

نفیسه اباذری مهوار خاطرنشان کرد: فراهم کردن فضایی امن و مهربان برای کودکان فرصتی است که به آن‌ها نشان می‌دهد وجودشان برای محیط اطراف مهم و ارزشمند است و تربیت نسلی علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی از همین مرحله آغاز می‌شود.

نکته جالب توجه این برنامه حضور مهمان ویژه و کوچکی بود که برای اولین بار به کتابخانه آمده بود و با همراهی خود فضایی شاد و متفاوت به جشن هفته ملی کودک بخشید.

در پایان این برنامه به برندگان مسابقات جوایزی به رسم یادبود از طرف کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) شهر مهاجران اهدا شد.