به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نخل ماهی» نوشته پروین پناهی، داستان دختری کوچک به نام ماهی را روایت می‌کند که در روزهای جنگ ایران و عراق، همراه مادر و بی‌بی‌اش زندگی می‌کند. پدر ماهی برای دفاع از کشور به جبهه رفته و او در انتظار بازگشت پدر، با نخل تنهای حیاط خانه‌شان هم‌صحبت می‌شود و نام آن را «نخل آرزوها» می‌گذارد.

آرزوی ماهی، پایان زودهنگام جنگ و بازگشت بابا یونس به خانه است. گفت‌وگوها و شوخی‌های او با بی‌بی و خالو، با استفاده از لهجه جنوبی، از بخش‌های خواندنی این اثر به شمار می‌رود.

پروین پناهی، نویسنده این کتاب، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دارد و از دیگر آثار او می‌توان به «آلتای»، «تپه هفت دیو»، «هاچی و بالدرین»، «فوتی فروتی غوله» و «شاه و ماه» اشاره کرد. او همچنین مدرس و داور جشنواره‌های قصه‌گویی، از جمله جشنواره «مادران قصه‌گوی شهر تهران» است.

کتاب «نخل ماهی» با تصویرگری زهرا زرین‌پور و طراحی گرافیک محی‌الدین میرزایی، در ۸۰ صفحه و قطع وزیری کوتاه از سوی انتشارات به‌نشر منتشر شده است.