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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

کتاب «نخل ماهی» سه نشان لاک‌پشت پرنده دریافت کرد

کتاب «نخل ماهی» سه نشان لاک‌پشت پرنده دریافت کرد

کتاب نوجوان «نخل ماهی»، از آثار منتشرشده انتشارات به‌نشر، موفق به دریافت سه نشان لاک‌پشت پرنده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نخل ماهی» نوشته پروین پناهی، داستان دختری کوچک به نام ماهی را روایت می‌کند که در روزهای جنگ ایران و عراق، همراه مادر و بی‌بی‌اش زندگی می‌کند. پدر ماهی برای دفاع از کشور به جبهه رفته و او در انتظار بازگشت پدر، با نخل تنهای حیاط خانه‌شان هم‌صحبت می‌شود و نام آن را «نخل آرزوها» می‌گذارد.

آرزوی ماهی، پایان زودهنگام جنگ و بازگشت بابا یونس به خانه است. گفت‌وگوها و شوخی‌های او با بی‌بی و خالو، با استفاده از لهجه جنوبی، از بخش‌های خواندنی این اثر به شمار می‌رود.

پروین پناهی، نویسنده این کتاب، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دارد و از دیگر آثار او می‌توان به «آلتای»، «تپه هفت دیو»، «هاچی و بالدرین»، «فوتی فروتی غوله» و «شاه و ماه» اشاره کرد. او همچنین مدرس و داور جشنواره‌های قصه‌گویی، از جمله جشنواره «مادران قصه‌گوی شهر تهران» است.

کتاب «نخل ماهی» با تصویرگری زهرا زرین‌پور و طراحی گرافیک محی‌الدین میرزایی، در ۸۰ صفحه و قطع وزیری کوتاه از سوی انتشارات به‌نشر منتشر شده است.

کد مطلب 6978702
طاهره تهرانی

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