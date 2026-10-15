خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در فرهنگ اسلامی، زن از جایگاه والا و کرامت انسانی برخوردار است و قرآن کریم او را همتای مرد در کسب فضایل و مسئولیت‌های اجتماعی معرفی کرده است.

پوشش اسلامی و به ویژه چادر، به عنوان نماد عفت، حیا و هویت زن مسلمان، همواره در تعالیم دینی و فرهنگ اصیل مردم سیستان و بلوچستان مورد احترام و تأکید بوده است. حرمت چادر زن، نه تنها یک حکم شرعی، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی این سرزمین محسوب می‌شود.

در هفته‌های اخیر، وقوع حوادث تروریستی در استان سیستان و بلوچستان و شهادت دو بانو، شهیده نصرت افتخاری و شهیده افسانه عقیلا، بار دیگر ضرورت توجه به جایگاه زن، حرمت پوشش اسلامی و مقابله با تروریسم را در کانون توجه قرار داد.

این زنان، علاوه بر ایفای نقش همسر، مادر و تربیت ویژه فرزندان، با حفظ حجاب و پوشش اسلامی در حال خدمت به مردم استان به ویژه مردم مناطق محروم بودند که در همین مسیر نیز خون شان ریخته شد و جانشان را فدا کردند..

ترور هیچ جایگاهی در فرهنگ اصیل مردم سیستان و بلوچستان ندارد

مولوی عبدالرحمن عارفی، امام جمعه اهل سنت نگور چابهار و نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری،در گفت و گو با خبرنگار مهر در پی حوادث تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت دو بانوی خدمتگزار شد؛ به تشریح جایگاه زن در اسلام، حرمت چادر و پوشش اسلامی، شهادت دو بانوی مسلمان در یک هفته و لزوم حفظ امنیت استان پرداخت.

وی بیان کرد: اسلام زن را به عنوان یک انسان کامل و دارای کرامت ذاتی معرفی کرده است؛ قرآن کریم در آیات متعدد بر برابری انسانی زن و مرد تأکید دارد و می‌فرماید؛ وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، زن در اسلام حق مالکیت، ارث، وصیت و مشارکت اجتماعی دارد؛ متأسفانه در دوره جاهلیت، زن را به عنوان کالا می‌نگریستند؛ اما اسلام این نگاه را ابطال کرد و زن را محور تربیت نسل و ستون خانواده معرفی کرد.

مولوی عارفی اظهار کرد: حجاب یک حکم قطعی اسلامی است که در قرآن کریم و سنت نبوی بر آن تأکید شده است؛ خداوند متعال در سوره نور و احزاب، پوشش کامل بدن را بر زنان مؤمن واجب دانسته است.

چادر در فرهنگ سیستان و بلوچستان جایگاه مهمی دارد

وی ادامه داد: فقهای اهل سنت، تصریح کرده‌اند که پوشش تمام بدن زن در برابر نامحرمان ضروری است؛ در فرهنگ سیستان و بلوچستان نیز چادر جایگاه ویژه‌ای دارد و حرمت آن همواره حفظ شده است.

امام جمعه اهل سنت نگور چابهار بیان کرد: شهادت شهیده نصرت افتخاری، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان، و شهیده افسانه عقیلا، فرمانده حوزه بسیج خواهران مهرستان، داغ سنگینی بر دل مردم سیستان و بلوچستان گذاشت؛ شهیده افتخاری بانویی فرهیخته و مردمی بود که عمر خویش را در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی صرف کرد؛ همچنین شهیده عقیلا نیز مادر چهار فرزند و بیست‌ودومین شهید ترور مهرستان بود که در مقابل چشمان فرزندانش به شهادت رسید؛ این جنایات نشان‌دهنده ددمنشی تروریست‌ها است.

وی در پایان تأکید کرد: ترور و خشونت هیچ جایگاهی در تعالیم اسلام و فرهنگ اصیل مردم سیستان و بلوچستان ندارد؛ تروریست‌ها هیچ نسبتی با مردم این استان ندارند؛ مردم باید همچون همیشه با حفظ وحدت و هوشیاری، در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه ایستادگی کنند.

ضرورت مقابله با جریان های تکفیری و تفرقه افکن در سیستان و بلوچستان

مولوی عبدالصمد کریم‌زائی، امام جمعه اهل سنت مسجد فاطمه‌الزهرا(س) ایرانشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به بررسی ابعاد مختلف جایگاه زن، حجاب، شهادت دو بانوی مسلمان و حوادث تروریستی اخیر در استان پرداخت و همچنین بر لزوم وحدت اسلامی و مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن تأکید کرد.

وی بیان کرد: در نگاه اسلام، زن و مرد از یک گوهر واحد آفریده شده‌اند و کرامت انسانی آنان برابر است. پیامبر اکرم (ص) در حجة‌الوداع بر حقوق زنان تأکید فرمودند و مسلمانان را به رعایت حق زنان سفارش کردند.

مولوی کریم‌زائی اظهار کرد: حجاب از ضروریات دین اسلام است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند؛ چادر در فرهنگ مردم سیستان و بلوچستان نماد عفت و کرامت است و حرمت آن همواره در این دیار پاس داشته شده است.

وی تصریح کرد: شهادت دو بانوی خدمتگزار در یک هفته نشان‌دهنده استیصال دشمنان نظام اسلامی است؛ این دو شهید، الگویی برای زنان مسلمان هستند که می‌توانند در عرصه‌های اجتماعی و خدمت به مردم نقش‌آفرین باشند.

امام جمعه اهل سنت مسجد فاطمه‌الزهرا(س) ایرانشهر در پایان تروریسم یک پدیده شوم دانست و گفت: هیچ دین و مذهبی آن را تأیید نمی‌کند؛ امنیت، نعمتی بزرگ است که باید قدردان آن باشیم؛ علما و روحانیون اهل سنت در کنار برادران شیعه، آماده هرگونه همکاری برای حفظ امنیت و آرامش استان هستند.

زن محور کانون خانواده و تربیت نسل آینده است

عبدالنبی کرد، سرطائفه کرد تمین در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث اخیر در سیستان و بلوچستان و جایگاه زن در اسلام تأکید کرد: زن در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است؛ زن محور کانون خانواده و تربیت نسل آینده است؛ در قرآن کریم، زن و مرد هر دو از یک نفس واحد آفریده شده‌اند و در کسب فضایل معنوی برابر هستند.

وی ادامه داد: حجاب یک فریضه الهی است که رعایت آن بر همه زنان مسلمان واجب است؛ چادر به عنوان کامل‌ترین نوع پوشش اسلامی، در فقه اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ در سیستان و بلوچستان، چادر زن از احترام خاصی برخوردار است و هتک حرمت آن به عنوان یک عمل ناشایست تلقی می‌شود؛ حضرت فاطمه زهرا (س) و زنان اهل بیت (ع) بهترین الگو برای زنان مسلمان هستند.

سر طائفه کرد تمین اظهار کرد: حوادث تروریستی هفته اخیر و شهادت شهیده افتخاری و شهیده عقیلا نشان‌دهنده اوج وحشی‌گری تروریست‌ها است؛ دشمنان از شهادت این بانوان قصد دارند امنیت و آرامش استان را بر هم بزنند، اما ملت ما هشیارتر از همیشه در صحنه حاضر است؛ خون این بانوان راه شهدا را ادامه خواهد داد.

وی ضمن محکومیت این جنایات، تصریح کرد: از همه اقشار مردم می‌خواهیم که با حفظ وحدت و یکپارچگی، در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه ایستادگی کنند؛ امنیت، خط قرمز همه ما، اعم از شیعه و سنی است؛ از مسئولان نیز درخواست داریم که با جدیت با عاملان این جنایات برخورد کنند و امنیت پایدار را برای مردم شریف سیستان و بلوچستان تضمین نمایند.

کرد در پایان بیان کرد: مردم شیعه و سنی این دیار همواره در کنار یکدیگر برای حفظ عزت و آبادانی سرزمین خود تلاش کرده‌اند.