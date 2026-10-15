به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، ظهر پنجشنبه در جمع پرستاران استان در دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد: با دغدغه‌ها و مشکلات جامعه پرستاری بیگانه نیستیم و پیگیری مطالبات این قشر را در دستور کار داریم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ارزشمندی حرفه پرستاری، افزود: پرستاران علاوه بر ارائه خدمات درمانی، در شرایط دشوار بیماری، آرامش‌بخش بیماران و خانواده‌های آنان هستند و با مراقبت، درمان و مدیریت شرایط روحی بیماران، نقش مهمی در بهبود وضعیت آنان ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به تجربه‌های دشوار نظام سلامت در سال‌های اخیر بیان کرد: در دوران شیوع کرونا، در شرایطی که بسیاری از محدودیت‌های اجتماعی و قرنطینه برقرار بود، پرستاران در خط مقدم مقابله با بیماری ایستادند و با تلاش‌های شبانه‌روزی خود خدمات ارزشمندی ارائه کردند.

هاشمی همچنین با اشاره به حوادث و شرایط دشوار ماه‌های گذشته، حضور کادر پزشکی و پرستاری در بیمارستان‌ها را از عوامل مهم تداوم خدمات درمانی دانست و بر ضرورت حمایت از این مجموعه تأکید کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری معوقات کادر درمان در دیدار با وزیر بهداشت در فروردین‌ماه، گفت: در این دیدار، موضوع مطالبات کادر درمان مطرح شد و دستورهایی برای پرداخت بخشی از معوقات پرستاران و کارکنان حوزه پزشکی صادر شد.

وی با تأکید بر استمرار پیگیری‌ها تصریح کرد: با همکاری مسئولان مربوطه و استفاده از ظرفیت نمایندگان استان، از جمله دکتر حسابی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، و همچنین پیگیری از طریق سازمان‌های ذی‌ربط، تلاش خواهیم کرد مطالبات جامعه پرستاری با جدیت دنبال شود.

هاشمی تکمیل پروژه‌های درمانی استان را از دیگر اولویت‌های حوزه سلامت برشمرد و گفت: تکمیل بیمارستان سوختگی و سایر طرح‌های بیمارستانی باید با جدیت پیگیری شود تا زیرساخت‌های درمانی استان بیش از پیش توسعه یابد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر اهمیت راه‌اندازی بیمارستان خصوصی در استان تأکید کرد و گفت: هرچند بخش عمده نیازهای درمانی استان از طریق بیمارستان‌های دولتی تأمین می‌شود، توسعه بخش خصوصی درمان نیز اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به ارتقای ظرفیت خدمات‌رسانی و جذب پزشکان متخصص کمک کند.

هاشمی با اشاره به مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان، خاطرنشان کرد: باید با همراهی بخش خصوصی و خیران، روند اجرای این طرح‌ها را با جدیت دنبال کنیم تا زمینه توسعه امکانات درمانی و بهره‌مندی مردم از خدمات مطلوب‌تر فراهم شود.

وی اظهار کرد: مدیریت مناسب شرایط و خویشتن‌داری دانشجویان موجب شد در دانشگاه علوم پزشکی استان شاهد حادثه‌ای نباشیم که این موضوع شایسته قدردانی است.

استاندار خراسان جنوبی بار دیگر با تبریک روز پرستار، از تلاش‌های صادقانه و مسئولانه پرستاران استان قدردانی کرد و بر ضرورت پیگیری مسائل و مطالبات آنان تأکید کرد.

وی به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های درمانی خراسان جنوبی اشاره کرد و یادآور شد: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله بیمارستان سوانح سوختگی و بیمارستان قاین، اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان (۲ همت) پیگیری شده است.

وی ادامه داد: همچنین راه‌اندازی بیمارستان بخش خصوصی برای ماندگاری پزشکان متخصص و تقویت خدمات به مردم ضرورتی انکارناپذیر است و دستگاه‌های اجرایی مکلفند فرآیندها را به گونه‌ای پیش ببرند که خیرین سلامت در مسیر ساخت بیمارستان با هیچ‌گونه معطلی و موانع اداری روبه‌رو نشوند.