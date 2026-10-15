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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

افتتاح چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با «عمو سیبیلو»

افتتاح چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با «عمو سیبیلو»

چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با نمایش نسخه تصحیح رنگ شده «عمو سیبیلو» ساخته بهرام بیضایی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم «عمو سیبیلو» به کارگردانی بهرام بیضایی با همکاری فیلمخانه ملی ایران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران صبح روز شنبه ۲۵ مهر ساعت ١١ در سالن‌های شماره یک و نه پردیس سینما گالری ملت برای علاقه‌مندان روی پرده می‌رود و با نمایش آن در سالن‌های یاد شده، چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به طور رسمی گشایش می‌یابد. همچنین نوبت سوم نمایش این فیلم عصر روز شنبه ۲۵ مهر در آغاز سانس ١٨:٣٠ سالن ١١ پردیس سینما گالری ملت خواهد بود.

چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با حمایت سازمان سینمایی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، موسسه تصویرشهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اورژانس کشور و بنیاد مستضعفان از ۲۵ تا ٣٠ مهر در پردیس سینماگالری ملت برگزار می‌شود.

کد مطلب 6978707
علیرضا سعیدی

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