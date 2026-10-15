سهم جوانان شهرضا در اشتغال در صنایع شهرستان کمتر ۳۰ درصد است

حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی شهرستان شهرضا اظهار کرد: این شهرستان از توانمندی‌های قابل‌توجهی برخوردار است، اما در برخی شاخص‌های صنعتی، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و لازم است توجه بیشتری به ظرفیت‌های آن صورت گیرد.

وی با اشاره به سطح تحصیلات جمعیت شهرضا افزود: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، ۳۲.۸ درصد جمعیت شهرستان دارای تحصیلات بالاتر از کارشناسی هستند، اما نرخ اشتغال این گروه حدود ۹.۱ درصد اعلام شده است که ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای تحصیل‌کرده را نشان می‌دهد.

نماینده مردم شهرضا در مجلس با اشاره به فعالیت شرکت‌های متعدد در شهرک صنعتی رازی و دیگر واحدهای تولیدی شهرستان تصریح کرد: با وجود این ظرفیت‌ها، سهم شهروندان و جوانان تحصیل‌کرده بومی از فرصت‌های شغلی این مجموعه‌ها معمولاً کمتر از ۳۰ درصد است و باید دلایل این وضعیت و نحوه جذب نیروی انسانی بررسی شود.

قاسمی با بیان اینکه وضعیت بازار کار شهرضا با ظرفیت‌های صنعتی آن همخوانی ندارد، ادامه داد: از یک سو، شرکت‌ها در معابر شهر با نصب بنرهای مختلف از نیاز خود به نیروی کار خبر می‌دهند و از سوی دیگر، جوانان بسیاری برای یافتن شغل به فرمانداری مراجعه می‌کنند.

وی با اشاره به شاخص‌های اعلام‌شده در خردادماه گفت: نرخ بیکاری جمعیت زیر دیپلم شهرستان حدود هفت درصد اعلام شده است، اما همچنان درخواست‌های متعددی برای اشتغال و دریافت تسهیلات وجود دارد.

نماینده مردم شهرضا در مجلس اضافه کرد: بیش از چهار هزار درخواست برای دریافت وام و بیش از دو هزار درخواست مرتبط با اشتغال در فرمانداری ثبت شده است که بیانگر حجم مطالبات مردم در این حوزه و ضرورت پاسخ‌گویی مؤثر به آن‌هاست.

قاسمی همچنین با اشاره به برخی گلایه‌های متقاضیان کار از شرایط فعالیت در واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: شماری از افراد معرفی‌شده به فرصت‌های شغلی، از طولانی بودن ساعات کار و تناسب نداشتن شرایط کاری با حقوق و مزایای دریافتی گلایه دارند.

وی افزود: بر اساس مراجعات و اطلاعات موجود، در برخی موارد کارگران بیش از ۱۴ تا ۱۵ ساعت از وقت خود را صرف کار می‌کنند؛ موضوعی که ضرورت بررسی شرایط کاری و رعایت ضوابط قانونی در واحدهای صنعتی را برجسته می‌کند.

نماینده مردم شهرضا در مجلس بر ضرورت افزایش سهم نیروهای بومی از فرصت‌های شغلی تأکید کرد و گفت: بررسی شیوه جذب نیروی انسانی و شرایط کار در واحدهای تولیدی می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت جوانان و نیروهای تحصیل‌کرده شهرستان و تقویت اشتغال پایدار در شهرضا کمک کند.