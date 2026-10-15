خسارت های مسکونی ناشی از سیلاب در مازندران جبران شد

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی و هشدارهای پیشگیرانه در کاهش خسارات حوادث طبیعی اظهار کرد: در رخداد ۱۷ شهریور، با وجود حضور گسترده مسافران در حاشیه رودخانه چالوس، خوشبختانه هیچ مورد فوتی یا مصدومی گزارش نشد.

وی با قدردانی از همکاری صداوسیمای مرکز مازندران و رسانه‌های استان در آگاهی‌بخشی به شهروندان و مسافران افزود: اطلاع‌رسانی به‌موقع و توجه به هشدارها نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و کاهش آسیب‌های ناشی از مخاطرات طبیعی دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به خسارت‌های واردشده به واحدهای مسکونی در حادثه ۱۷ شهریور تصریح کرد: در این رخداد، نزدیک به ۱۲۸ واحد مسکونی دچار خسارت شدند که به گفته وی، حدود ۹۸ درصد خسارت‌های مربوط به این واحدها جبران شده است.

محمدی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و با پیگیری‌های استاندار مازندران، امکان جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به مردم در مدت کوتاهی فراهم شد.

اجرای آزمایشی بیمه تکمیلی ساختمان در مازندران

وی با تأکید بر ضرورت کاهش آسیب‌پذیری در برابر حوادث طبیعی گفت: مدیریت ریسک تنها به هشدار و پیشگیری محدود نمی‌شود، بلکه انتقال بخشی از ریسک به صنعت بیمه نیز یکی از راهکارهای مهم برای حمایت از مردم در زمان وقوع حوادث است.

محمدی افزود: در همین راستا و پس از تفاهم با بیمه مرکزی با حضور دکتر رضایی و استاندار مازندران، طرح بیمه تکمیلی ساختمان به‌صورت آزمایشی در این استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح از ابتدای مهرماه شروع شده است، اظهار کرد: در مرحله نخست، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در دهک‌های یک تا سه درآمدی تحت پوشش این برنامه قرار می‌گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران درباره جزئیات این طرح گفت: بر اساس توضیحات ارائه‌شده، شهروندان با پرداخت یک میلیون تومان می‌توانند از پوشش بیمه‌ای تا سقف یک میلیارد تومان برای ساختمان و ۵۰۰ میلیون تومان برای اثاثیه و اسکان اضطراری بهره‌مند شوند.

محمدی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری مانور تمام‌عیار مدیریت بحران در مازندران خبر داد و گفت: این مانور روز ۲۹ آبان با مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر مخاطرات طبیعی افزود: در این برنامه، علاوه بر ظرفیت‌های استانی، از توان دستگاه‌های ملی و استان‌های معین نیز برای تقویت آمادگی و ارتقای هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول استفاده می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر بارش‌های شدید و مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو خاطرنشان کرد: تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها، ارتقای توان عملیاتی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود از محورهای مهم برنامه‌های مدیریت بحران استان است.

محمدی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره میزان آمادگی تجهیزاتی مدیریت بحران مازندران، به نقش هماهنگی بین‌بخشی و استقرار فرماندهی واحد در مدیریت حوادث اشاره کرد و گفت: آثار این هماهنگی در مدیریت رخدادها و حوادث استان قابل مشاهده است.