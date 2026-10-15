مسئولان نباید از تربیت فرزندان خود غافل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری شیرازی صبح پنجشنبه در نشست گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شیراز، با اشاره به جایگاه راهبردی این نهاد گفت: پایداری ارتش در میدان‌های سخت، تنها نتیجه آموزش‌های نظامی نیست، بلکه این استحکام از ایمان، اخلاق، ولایت‌مداری و تربیت عقیدتی سرچشمه می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ارتش طی چهار دهه گذشته همواره در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تأمین امنیت ملت حرکت کرده است، افزود: سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش، ستون اعتماد ملت و محور تربیت نیروهای مؤمن، بصیر و مسئولیت‌پذیر است.

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی، نسبت به کم‌توجهی مسئولان و مدیران به خانواده هشدار داد و گفت: یکی از مسائلی که گاهی در مسیر مسئولیت‌ها به فراموشی سپرده می‌شود، توجه به خانواده است. برخی مسئولان چنان درگیر امور کاری و مدیریتی می‌شوند که از نقش اصلی خود در تربیت فرزندان و همراهی با خانواده غافل می‌مانند.

طاهری با تشریح پیامدهای این غفلت بیان کرد: بی‌توجهی به خانواده، علاوه بر ایجاد خلأهای عاطفی در نسل‌های بعدی، می‌تواند زمینه‌ساز انحراف فرزندان از مسیر صحیح و شکل‌گیری روحیه طلبکاری در نسل جدید شود.

وی ادامه داد: خانواده، اصلی‌ترین واحد پشتیبان و تقویت‌کننده روحیه فرد است و اگر این نهاد دچار فرسایش شود، آسیب‌های ناشی از آن به کل جامعه سرایت خواهد کرد.

توجه به خانواده، مسئولیتی الهی است

دبیر جامعه روحانیت شیراز با استناد به آموزه‌های قرآن کریم، بر ضرورت توجه افراد به مسئولیت خود در قبال خانواده تأکید کرد و گفت: قرآن کریم بر مسئولیت انسان نسبت به خود و خانواده‌اش تأکید دارد و این موضوع نشان می‌دهد که توجه به خانواده، از وظایف اساسی هر فرد است.

وی افزود: اگر انسان نتواند در محیط خانواده الگوی مناسبی باشد، سخنان و توصیه‌های او در عرصه‌های گسترده‌تر اجتماعی نیز نمی‌تواند تأثیرگذاری لازم را داشته باشد.

طاهری شیرازی با اشاره به سیره رهبر شهید اظهار کرد: ایشان با وجود مشغله‌های سنگین مدیریتی، همواره برای حضور در کنار خانواده و حتی گذراندن لحظاتی کوتاه با فرزندان و نوادگان خود وقت اختصاص می‌دادند و این رفتار، الگویی برای مدیریت و زندگی است.

وی خاطرنشان کرد: این سیره نشان می‌دهد که توجه به خانواده نه‌تنها مانعی برای انجام مسئولیت‌های بزرگ نیست، بلکه خود بخشی از وظایف الهی انسان به شمار می‌رود.

نقش روحانیون عقیدتی در تقویت روحیه نیروهای مسلح

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش روحانیون عقیدتی در ارتقای انسجام درونی نیروهای مسلح گفت: روحانیون عقیدتی، همراهان صمیمی و راهنمایان معنوی نیروهای مسلح هستند و حضور آنان در کنار رزمندگان، به تقویت روحیه جهادی و ایجاد آرامش قلبی کمک می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی نیروهای جوان برای مواجهه با تهدیدات پیچیده افزود: وظیفه ما این است که با تمرکز بر تربیت اخلاقی و ارتقای بصیرت، نیروهای جوان را برای مقابله با تهدیدات پیچیده و جنگ‌های ترکیبی آماده سازیم.