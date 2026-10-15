داداشی: جو پایدار جمعه در خراسان شمالی حاکم است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار در روز جمعه در خراسان شمالی است و پدیده غالب وزش باد و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی در ادامه افزود: روز شنبه جو پایدار و پدیده غالب وزش باد و آسمان قسمتی ابری و از روز یکشنبه اواسط روز به‌تدریج افزایش ابر و روز دوشنبه آسمان نیمه ابری خواهد بود و اواسط شب در ارتفاعات شرقی استان احتمال بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از لحاظ دمایی طی پنجشنبه و جمعه تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌گردد اما از اوایل هفته آینده با افزایش تدریجی پوشش ابر، کاهش ۱ الی ۲ درجه‌ای دمای بیشینه و افزایش ۱ الی ۲ درجه‌ای دمای کمینه قابل انتظار خواهد بود.

داداشی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۵ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۷ و بیشینه آن ۲۵ درجه سانتی‌گراد بوده است.