به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی به همراه علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با حضور در مجموعه ورزشی اختصاصی شنا در همدان از نزدیک در جریان روند تمرینات و آمادگی ورزشکاران و قهرمانان رشته‌های شنا و شیرجه استان قرار گرفتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در حاشیه این بازدید با اشاره به گذشت یک سال از بازگشایی مجدد این مجموعه ورزشی اظهار کرد: خوشبختانه در طول این یک سال شناگران همدانی عملکرد درخشانی داشته و موفق شده‌اند قهرمانان متعددی را به ورزش کشور معرفی کنند که این امر گواه روشنی بر ظرفیت‌ها و استعدادهای سرشار استان در ورزش‌های آبی است.

علی حقیقی با اشاره به استقبال چشمگیر جامعه ورزش استان از امکانات این مجموعه افزود: سانس‌های تمرینی قهرمانان همه روزه از ساعت ۵:۳۰ بامداد آغاز شده و تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و تلاش شده تا مناسب‌ترین شرایط برای پیگیری تمرینات حرفه‌ای ورزشکاران فراهم شود.

وی با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت‌های حرفه‌ای ورزش‌های آبی خاطرنشان کرد: پیگیری و حمایت مسئولان برای احداث استخر ۵۰ متری استاندارد در همدان یک ضرورت انکارناپذیر است تا زمینه برای جهش فنی شناگران و پرورش استعدادها در تراز ملی و بین‌المللی بیش از پیش مهیا شود.

در پایان این بازدید از شماری از مربیان تلاش‌گر و قهرمانان افتخارآفرین رشته‌های شنا و شیرجه همدان تجلیل شد.