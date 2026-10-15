به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های گسترده ایمن‌سازی و نگهداری راه‌های استان در ۶ ماهه گذشته اظهار کرد: در این مدت، اقدامات متعددی در حوزه خط‌کشی، روشنایی، نصب تجهیزات ایمنی و اصلاح نقاط پرخطر با هدف ارتقای ایمنی تردد و صیانت از جان کاربران جاده‌ای انجام شده است.

وی به اجرای هزار و ۳۲۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه روشنایی راه‌ها نیز ۷ کیلومتر روشنایی طولی اجرا شده، همچنین ۷ روشنایی نقطه ای با تمرکز بر نقاط پرحادثه در محورهای استان انجام گرفته است. همچنین نگهداری سیستم‌های روشنایی در ۱۸۰ کیلومتر از راه‌ها در دستور کار قرار داشته است.

معاون راهداری استان بوشهر یادآور شد: در راستای ایمن‌سازی محورهای ارتباطی، ۴۰ کیلومتر حفاظ بتنی (نیوجرسی) و فلزی در محورهای «کنگان-عسلویه» و نقاط پرتگاهی محور کوهستانی شهرستان «جم» اجرا شده است.

حیدری با اشاره به اهمیت افزایش هوشیاری رانندگان و پیشگیری از حوادث جاده‌ای بیان کرد: ۵۳ نقطه ایمن سازی و اشکارسازی، اجرای ۳۴ کیلومتر شانه سازی راه‌ها از دیگر اقدامات ایمنی انجام‌شده در ۶ماهه گذشته است.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات ایمنی و نگهداری راه‌ها خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با اجرای برنامه‌های مستمر ایمن‌سازی، نگهداری تجهیزات و بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای، ارتقای ایمنی سفرها و افزایش رضایت رانندگان و مردم را دنبال می‌کند.