جوکار: فرهنگ عاشورا عامل وحدت و ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از مسئولان هیئت‌های مذهبی استان یزد، با قدردانی از تلاش مداحان، شاعران آیینی و مسئولان هیئت‌های مذهبی، اظهار کرد: اگر یزد به‌عنوان حسینیه ایران شناخته می‌شود، حاصل تلاش پیشکسوتانی است که در طول تاریخ برای حفظ و انتقال میراث دینی و اعتقادی این سرزمین زحمت کشیده‌اند.

وی با اشاره به نقش هیئت‌های مذهبی در تقویت باورهای دینی و انقلابی جامعه افزود: عشق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و آموزه‌های مکتب عاشورا، ملت ایران را در مقاطع حساس تاریخی به میدان آورده و زمینه‌ساز وحدت و مقاومت مردم شده است.

جوکار با بیان اینکه فرهنگ عاشورا در دوران دفاع مقدس و رویارویی‌های اخیر نیز الهام‌بخش ملت ایران بوده است، تصریح کرد: ملتی که از مکتب امام حسین(ع) درس بگیرد، در برابر ذلت و تسلیم سر فرود نمی‌آورد و با تکیه بر باورهای خود مسیرش را ادامه می‌دهد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت هیئت‌های مذهبی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: هیئت‌ها، مداحان و شاعران آیینی در انتقال مفاهیم دینی و تقویت انسجام اجتماعی نقش مهمی دارند و باید این ظرفیت را در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی به کار بگیرند.

وی با تأکید بر ضرورت فعالیت مستمر هیئت‌های مذهبی در طول سال، نه‌فقط در ماه‌های محرم و صفر، گفت: همان‌گونه که هیئت‌های مذهبی در گذشته در عرصه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم نقش‌آفرین بوده‌اند، امروز نیز باید در میدان فعالیت‌های فرهنگی پیشگام باشند و متناسب با نیازهای جامعه ایفای نقش کنند.

جوکار با اشاره به اهمیت روایتگری در شرایط کنونی افزود: امروز جنگ روایت‌ها و جنگ شناختی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و هیئت‌های مذهبی نیز در این زمینه می‌توانند با تبیین واقعیت‌ها و انتقال صحیح اخبار و رویدادها، نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش رهبر انقلاب و حضور مردم در تحولات اخیر کشور، بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: حضور مردم در میدان و پشتیبانی اجتماعی از کشور، پشتوانه مهمی برای نیروهای مدافع ایران بوده است.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و موضوع تنگه هرمز، اظهار کرد: تحولات اخیر نشان‌دهنده اهمیت اراده ملی و نقش مؤلفه‌های قدرت در معادلات منطقه‌ای است.

جوکار در پایان با گرامیداشت یاد درگذشتگان و پیشکسوتان عرصه مداحی و هیئت‌های مذهبی استان یزد، بر ضرورت پاسداشت میراث آیینی این استان و تداوم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هیئت‌ها تأکید کرد.