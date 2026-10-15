به گزارش خبرنگار مهر، دوره بازآموزی تخصصی پیش‌بیمارستانی، جست‌وجو و نجات در حوادث جاده‌ای و آوار، به‌منظور تقویت مهارت‌های تخصصی امدادگران و ارتقای کیفیت خدمات امدادرسانی، روز پنج شنبه به مدت یک روز در محل جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلسله برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور ۴۰ نفر از فراگیران و با استفاده از ظرفیت اساتید مجرب و توانمند برگزار شد و محور اصلی آن، به‌روزرسانی دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز نیروهای امدادی برای حضور مؤثر در صحنه حوادث و سوانح بود.

ارتقای مهارت‌های تخصصی امدادگران

در این دوره، ارتقای سطح دانش تخصصی امدادگران در حوزه خدمات پیش‌بیمارستانی و آشنایی با مهارت‌های مرتبط با جست‌وجو و نجات در حوادث جاده‌ای و آوار مورد توجه قرار گرفت.

بازآموزی مستمر نیروهای امدادی، به‌روزرسانی آموخته‌های تخصصی و تقویت توانایی‌های عملی آنان از جمله ضرورت‌های فعالیت در حوزه امداد و نجات است؛ چراکه حضور به‌موقع و عملکرد مؤثر امدادگران در شرایط بحرانی می‌تواند در روند امدادرسانی و نجات مصدومان نقش مهمی داشته باشد.

افزایش آمادگی برای مواجهه با حوادث و سوانح

این دوره با هدف افزایش آمادگی نیروهای امدادی برای مواجهه با شرایط مختلف حادثه، ارتقای توان عملیاتی و بهبود کیفیت خدمات امدادرسانی و نجات مصدومان برگزار شد.

برگزاری برنامه‌های آموزشی و بازآموزی تخصصی، زمینه تقویت توانمندی امدادگران و آمادگی بیشتر آنان برای انجام مأموریت‌های محوله را فراهم می‌کند و می‌تواند در ارتقای سطح خدمات جمعیت هلال‌احمر به حادثه‌دیدگان مؤثر باشد.

مسئول جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلسله در جریان برگزاری این دوره یک‌روزه، بر اهمیت آموزش مستمر و تقویت مهارت‌های تخصصی نیروهای امدادی در حوزه پیش‌بیمارستانی، جست‌وجو و نجات در حوادث جاده‌ای و آوار تأکید کرد.